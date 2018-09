Schippers en Samuel op podium 200 meter, Hassan derde in Brussel

Schippers en Samuel moesten op de 200 meter duidelijk hun meerdere erkennen in Shaunae Miller-Uibo. De atlete uit de Bahama's, regerend olympisch kampioen op de 400 meter, klokte 22,12 in de hoofdstad van België. Schippers kwam tot 22,53 en Samuel liep 22,64.

De Nederlandse vrouwen eindigden eerder deze maand bij de EK atletiek in Berlijn ook als tweede en derde op de 200 meter. Toen ging het goud naar de Britse Dina Asher-Smith, die vrijdag niet meedeed in Brussel.

Schippers werd donderdag in Zürich bij het eerste deel van de Diamond League-finale nog vijfde op de 100 meter. De prestigieuze Diamond League wordt dit jaar voor het eerst afgesloten met twee wedstrijden vlak na elkaar in twee verschillende steden.

Hassan komt tekort tegen Muir en Houlihan

Hassan kwam bij de AG Memorial Van Damme tot een tijd van 3.59,41. De Britse Europees kampioene Laura Muir won de race in 3.58,49, terwijl de Amerikaanse Shelby Houlihan (3.58,94) naar de tweede plaats sprintte.

Het was de vierde keer op rij dat Hassan in de Diamond League op het podium belandde van de 1.500 meter. In Lausanne begin juli eindigde ze als derde, daarna zegevierde ze in Londen en Birmingham.

De 25-jarige Nederlandse eindigde donderdag in Zürich nog als tweede op de 5.000 meter. De tweede plek was goed voor een premie van 20.000 dollar. Het brons in Brussel leverde 10.000 dollar op.

Hassan deed eerder deze maand bij de EK in Berlijn mee aan de 5.000 meter, waarop ze Europees kampioene werd. Ze sloeg de 1.500 meter over, omdat die afstand op dezelfde avond werd gelopen als de 5.000 meter.

Bonevacia pakt brons op 400 meter

Bonevacia eindigde in een niet heel sterk bezette 400 meter als derde in 46,08. De Belgen Jonathan Sacoor (45,59) en Kevin Borlée (45,62) werden eerste en tweede.

Nadine Visser moest op de 100 meter horden genoegen nemen met de zesde plaats. De 23-jarige Nederlandse kwam na een matige start op het einde nog goed opzetten, maar haar tijd van 12,81 was niet genoeg voor een plek in de top vijf.

De Amerikaanse olympisch kampioen Brianna McNeal won de wedstrijd in 12,61. Haar landgenote Kendra Harrison (12,63) werd tweede, terwijl de Jamaicaanse Danielle Williams (12,64) als derde over de streep kwam.

Visser eindigde eerder dit jaar als zesde bij de Diamond League in Shanghai en als zevende bij de Diamond League in Doha.

Coleman razendsnel op 100 meter

Christian Coleman maakte in Brussel veel indruk op de 100 meter. De 22-jarige Amerikaan, die vorig jaar goud veroverde op de 60 meter bij de WK indoor, snelde naar een persoonlijk record van 9,79 seconden.

Zijn landgenoot Ronnie Baker eindigde als tweede in 9,93. Yohan Blake uit Jamaica kwam als derde binnen in 9,94.

De tijd van Coleman is de snelste van het jaar op de 100 meter. Slechts zes mannen (Usain Bolt, Tyson Gay, Blake, Asafa Powell, Justin Gatlin en Nesta Carter) zijn ooit sneller geweest.

De inmiddels gestopte Bolt is nog steeds wereldrecordhouder met een tijd van 9,58.