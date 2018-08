Hassan tweede op 5000 meter in Zürich, Schippers vijfde op 100 meter

Hassan moest op de 5.000 meter alleen de Keniaanse Hellen Obiri voor zich dulden. De Europees kampioen was net iets langzamer dan Obiri: 14.38,39 om 14.38,77.

De 25-jarige Hassan vocht in de slotmeters een enerverend gevecht uit met Obiri, maar ze kon de Keniaanse net niet achterhalen. Bij de vorige Diamond League-wedstrijd in Birmingham was de Nederlandse wel de sterkse op de 1.500 meter.

Hassan steekt de laatste maanden in uitstekende vorm. Ze werd niet alleen Europees kampioen op de 5.000 meter, maar verbeterde ook het Nederlands record op de Engelse mijl.

Schippers vijfde op 100 meter

Op de 100 meter kwam Schippers tot een tijd van 11,15 seconden. De Utrechtse gaf veertien honderdste van een seconde toe op winnaar Murielle Ahouré. De Ivoriaanse bleef de Britse Dina Asher-Smith (11,08) en haar landgenoot Marie-Josée Ta Lou (11,10) voor.

Anderhalve week geleden werd Schippers nog derde bij de Diamond League in Birmingham. Daarmee eindigde ze voor het eerst sinds 12 mei op het podium in de internationale serie van atletiekwedstrijden.

Eerder deze maand moest Schippers zich bij de EK tevredenstellen met het zilver op de 200 meter. Ook toen eindigde ze achter Asher-Smith, die met 21,89 bovendien de beste seizoenstijd liep. Jamile Samuel eiste het brons voor zich op, maar deed in Birmingham niet mee.

Op de 100 meter pakte Schippers het brons in Berlijn en op de 4x100 meter veroverde ze met de estafettevrouwen het zilver.

Kogelstoter Boekelman zevende in Brussel

Bij de finale van de Diamond League in Brussel eindigde Melissa Boekelman als zevende bij het kogelstoten. De Nederlandse kwam bij de 42e editie van de Memorial Van Damme tot een afstand van 17,90 meter.

De zege ging naar de Chinese Gong Lijiao, die tot 19,83 meter kwam. De Amerikaanse Raven Saunders werd tweede met 19,64 en de Duitse Christina Schwanitz noteerde met 19,50 meter de derde afstand.

De 29-jarige Gong was dit seizoen in de Diamond League veruit de beste. In Brussel behaalde ze haar zevende achtereenvolgende overwinning. De zege in de finale van de Diamond League levert Gong 50.000 dollar (43.000 euro) op.