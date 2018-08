Basketballegende Ginóbili (41) zet na 23 jaar punt achter loopbaan

"Ik ben iedereen enorm dankbaar die de afgelopen 23 jaar onderdeel is geweest van mijn leven. Het was een geweldige reis, die mijn stoutste dromen ver heeft overtroffen", schreef Ginóbili maandagavond op Twitter.

Ginóbili maakte in 1995 in Argentinië zijn debuut als prof en verhuisde na een periode in Italië in 2002 naar de Amerikaanse NBA, waar de shooting guard ging spelen voor de San Antonio Spurs.

Met de Spurs werd hij vier keer kampioen (2003, 2005, 2007 en 2014). Ginóbili, die samen met Tim Duncan en Tony Parker de 'Big Three' vormde in San Antonio, verdiende daarnaast tal van individuele prijzen.

De basketballer werd onder andere twee keer opgenomen in het All-Star-team van de NBA (2005 en 2011) en mocht zich in 2001 de MVP (Most Valuable Player) in de EuroLeague noemen.

Olympisch goud met Argentinië in 2004

Ook met Argentinië boekte Ginóbili het nodige succes. Op de Olympische Spelen van 2004 in Athene veroverden de Zuid-Amerikanen goud, de enige keer sinds 1992 dat Amerika naast de olympische titel greep. Vier jaar later in Peking pakte Argentinië het brons.

Ginóbili speelde 1.057 reguliere wedstrijden voor de Spurs en 218 duels in de play-offs, waarin hij goed was voor in totaal 14.043 punten.

Met het vertrek van de guard komt er definitief een einde aan het succesvolste tijdperk van de Spurs. Duncan stopte twee jaar geleden na negentien jaar in San Antonio en Parker stapte deze zomer na zeventien seizoenen bij de Spurs over naar Charlotte Hornets.