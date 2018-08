Gesink breekt sleutelbeen en ribben bij val tijdens training

Gesink kwam ten val op een slecht wegdek, tijdens wegwerkzaamheden, meldt Lotto-Jumbo maandag. De klimmer bereidde zich in Noord-Amerika voor op de Canadese World Tour-wedstrijden in Quebec en Montreal, die over ruim een week op het programma staan.

Door zijn verwondingen zal Gesink daar niet van start kunnen gaan. Hij won de koers in Montreal in 2010 en de GP van Quebec drie jaar later.

De 32-jarige Achterhoeker heeft in zijn carrière vaker last gehad van blessureleed. Vorig jaar brak hij tijdens de Tour de France enkele ruggenwervels, waardoor hij de rest van het kalenderjaar niet in actie kwam.

Lotto-Jumbo meldt niets over hoe lang Gesink uit roulatie is, maar voor een gebroken sleutelbeen staat doorgaans een hersteltijd van zo'n vier weken. Dat zou betekenen dat Gesinks deelname aan de WK in Innsbruck eind september serieus in gevaar is.

Gesink boekte dit jaar nog geen overwinning. Zijn laatste zege dateert van 2016, toen hij de veertiende etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam schreef. De Varssevelder, die vorige maand zijn contract bij Lotto-Jumbo verlengde tot eind 2021, eindigde dit jaar als 23e in de Giro d'Italia en als 31e in de Tour de France.