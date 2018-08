Joop Alberda keert voor vier maanden terug bij volleybalbond

Alberda zal zich vooral richten op de Nederlandse zaalvolleybalteams, die volgende maand beide beginnen aan een WK.

De ervaren bestuurder zal ook een evaluatie doen van de topsportprogramma's voor volgend seizoen, wanneer de mannen een EK in eigen land spelen en beide Oranje-teams beginnen aan de kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

"Met de kennis en ervaring van Joop borgen we in de komende periode de kwaliteit en de continuïteit van de programma's. Ook bereiden we de selectie en de start van de nieuwe technisch directeur voor", zegt algemeen directeur Guido Davio maandag op de site van de Nederlandse Volleybalbond.

Alberda leidde de Nederlandse mannen in 1996 als bondscoach naar de olympische titel in Atlanta, het grootste succes uit de Nederlandse volleybalgeschiedenis. Hij was bovendien tussen 2006 en 2008 technisch directeur bij de volleybalbond.

Nederland won olympisch goud in 1996

Alberda heeft lange staat van dienst

Alberda heeft een lange staat van dienst in de Nederlandse sport. Zijn laatste functie was technisch directeur van zwembond KNZB. Daar vertrok hij in juli 2016 na een kleine drie jaar na een verschil van inzicht.

Daarvoor was de geboren Fries technisch directeur van NOC*NSF, de atletiekunie en de roeibond.

De volleybalbond zat zonder technisch directeur, omdat Ronnes eerder deze maand na ruim drie jaar stopte. De voormalig beachvolleyballer kondigde in april aan dat hij ging vertrekken omdat hij de motivatie miste om langer door te gaan.

De Nederlandse volleybalmannen beginnen op 12 september in Bulgarije aan het WK. De Oranjevrouwen starten hun wereldkampioenschap op 29 september in Japan.