GP Groot-Brittannië voor motoren afgelast wegens overvloedige regenval

De MotoGP-race was al met anderhalf uur vervroegd op basis van de slechte weersvoorspellingen. De coureurs in de koningsklasse zouden daardoor om 12.30 uur Nederlandse tijd in plaats van 14.00 uur van start gaan.

Door aanhoudende regenval was het echter niet verantwoord om de wedstrijden, ook in de andere raceklassen, door te laten gaan.

Op zaterdag zorgden regenbuien al voor chaotische situaties. Nogal wat coureurs gingen onderuit op het drijfnatte circuit.

Esteve Rabat raakte bij een zware valpartij gewond. De Spanjaard van Ducati liep diverse breuken in zijn rechterbeen op en heeft inmiddels een spoedoperatie ondergaan.

Lorenzo veroverde poleposition

Jorge Lorenzo veroverde zaterdag namens Ducati poleposition. De Spanjaard bleef zijn Italiaanse teamgenoot Andrea Dovizioso (tweede) en de Fransman Johann Zarco van Yamaha (derde) voor.

"Eerdere jaren konden we wel racen onder deze slechte weersomstandigheden. Omdat we een nieuwe ondergrond hebben is het dit jaar anders. Het nieuwe asfalt reageert niet goed op het vele regenwater", zei MotoGP-directeur Mike Webb bij de persconferentie nadat de race was afgelast. Die wordt ook niet ingehaald op maandag zoals eerder in Qatar wel het geval was.

Het circuit op Silverstone is aan het begin van dit jaar onder handen genomen. De coureurs klaagden daarna over bobbels in de weg en een slechte waterafvoer. De nieuwe baan bleek zondag niet bestand tegen de overvloedige regenval.

"Het was een lange dag en we hopen dat dit nooit meer gebeurt", aldus Marc Márquez, de leider in de WK-stand. "We moeten de racedirectie bedanken. Zij luisterde naar onze zorgen om de veiligheid. Er ligt al een collega in het ziekenhuis. Soms moet je dit soort besluiten durven nemen."