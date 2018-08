Herlings wint ook op overtuigende wijze Grand Prix van Bulgarije

Herlings kwam in de eerste manche maar liefst vijftien seconden eerder over de finish dan de Sloveense nummer twee Tim Gajser.

De Brabander nam in de tweede manche al in de eerste ronde de koppositie over van zijn rivaal, regerend wereldkampioen Antonio Cairoli en hield die positie in het vervolg moeiteloos vast.

Herlings heeft nu de laatste elf manches in de MXGP-klasse gewonnen. Hij voegde op zijn KTM voor de zesde keer op rij een Grand Prix aan zijn erelijst toe.

Herlings nadert eerste wereldtitel in MXGP

Cairoli stelde met een achtste plaats teleur in de eerste manche, maar hield met een tweede plaats de schade beperkt in de tweede manche.

Herlings nadert zijn eerste wereldtitel in de MXGP. Hij heeft in het WK-klassement met 783 punten nu 73 punten voorsprong op Cairoli.

Glenn Coldenhoff, de andere Nederlander in de hoogste klasse in het motorcross, finishte in Bulgarije als negende en zevende.

Na de Grand Prix van Bulgarije staan er nog drie Grands Prix op het programma, te weten in Turkije (2 september), Nederland (16 september) en Italië (30 september).