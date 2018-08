Dominante Nyck de Vries boekt zege in Formule 2 bij 'thuisrace' in België

Het is de tweede keer dat De Vries een hoofdrace in de opstapklasse naar de Formule 1 wint. Eind juli was de coureur van Prema Racing bij het vorige raceweekend in Hongarije eveneens de sterkste.

In totaal boekte de Nederlander zijn vierde overwinning in de Formule 2. Eerder schreef hij de sprintraces in Monaco (2017) en op Paul Ricard (dit seizoen) op zijn naam.

De 23-jarige De Vries sprak na zijn zege in Wallonië van een "prachtige thuiszege". Er zaten tienduizenden Nederlandse fans op de tribune, die dit weekend voornamelijk naar België zijn gereden om Max Verstappen aan te moedigen tijdens de Formule 1-race.

'Dit voelt als een thuisrace voor mij'

Waar Verstappen teleurstelde met een zevende plaats in de verregende kwalificatie, gaf De Vries zijn landgenoten wel reden tot juichen met een dominante zege op het opgedroogde circuit.

"Er zijn heel veel vrienden en familie hiernaartoe gekomen", liet de coureur uit Sneek weten. "Dit circuit ligt het dichtst bij mijn huis, dus dit voelt toch echt als een thuisrace voor mij."

"Ik ben hier enorm blij mee. Het was geweldig om voor al die Nederlandse fans te winnen", aldus De Vries. Vrijdag veroverde hij tijdens de kwalificatie voor het eerst in de Formule 2 poleposition.

Een dag later kende De Vries een uitstekende start en nam hij snel afstand van zijn concurrenten. Door een vroege pitstop werd hij wat teruggeworpen en nam de Rus Artem Markelov de leiding over.

Safetycar maakt het lastig voor De Vries

Hij werkte zich vervolgens weer naar voren en heroverde de koppositie toen Markelov in de vijftiende ronde naar binnen ging. Kort daarna moest de safetycar de baan op toen de auto van de Japanner Nirei Fukuzumi langs de baan in brand vloog, waardoor de voorsprong van De Vries bijna volledig teniet werd gedaan.

"Dat was wel even lastig, want ik had natuurlijk veel van mijn banden gevergd om die voorsprong uit te bouwen. Gelukkig wist ik het tot het einde vast te houden", zei de coureur die deel uitmaakt van het juniorenprogramma van McLaren.

De Vries reed zaterdag in Spa ook de snelste ronde, waardoor hij nu 145 punten heeft in de WK-stand. Met zondag de sprintrace en daarna nog drie raceweekenden voor de boeg moet hij alleen Russell (186 punten), Lando Norris (171) en Alexander Albon (151) boven zich dulden in de stand.

"Ik blijf strijden om de titel zo lang het mathematisch mogelijk is. Als het zo goed blijft gaan als vandaag en vorige keer in Boedapest, dan is er heel veel mogelijk", besloot De Vries.