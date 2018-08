Van polsblessure herstellende Luiten wellicht toch op KLM Open

Luiten is voorlopig nog niet wedstrijdfit, maar schreef zich donderdag toch in voor het evenement dat hij al twee keer won.

"Mijn pols is heel goed uit het gips gekomen. Als alles meezit bestaat de kans dat ik meedoe. Ik wil alle opties openhouden'', aldus Nederlands beste golfer.

"Mobiliteit en kracht moeten nog terugkomen. Voor alle duidelijkheid: de kans is groter dat ik niet meedoe dan wel. Een week voor de start van het toernooi ga ik met mijn chirurg overleggen. Ik ga geen risico nemen. Het draait niet alleen om mij en het KLM Open."

Al maanden last van linkerpols

Luiten had al maanden last van zijn linkerpols. De klachten leken in maart door middel van een spuit verholpen, maar toen hij opnieuw pijn kreeg, besloot hij in juli onder het mes te gaan.

De geboren Bleiswijker speelde eind mei zijn laatste toernooi. Hij haalde toen bij het BMW PGA Championship tot zijn eigen teleurstelling de cut niet.

De Fransman Romain Wattel maakte donderdag bekend dat hij van 13 tot en met 16 september zijn titel op het KLM Open verdedigt.

Daarnaast geeft ook onder anderen de Engelsman Lee Westwood, voormalig nummer één van de wereld en winnaar in 1999, acte de présence op The Dutch in Spijk.