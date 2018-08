Cilic neemt voor vijfde keer deel aan ABN Amro-toernooi in Rotterdam

Toernooidirecteur Richard Krajicek legde eerder al Nick Kyrgios, Kei Nishikori en Hyeon Chung vast voor de 46e editie van het evenement.

"Cilic is inmiddels een vertrouwd gezicht in Rotterdam. Hij heeft bij ons al een aantal mooie resultaten geboekt, met zijn finaleplaats in 2014 als hoogtepunt'', aldus Krajicek.

Cilic staat op de zevende plaats op de wereldranglijst, achter Rafael Nadal, Roger Federer, Juan Martin del Potro, Alexander Zverev, Kevin Anderson en Novak Djokovic.

Kan goed uit de voeten op hardcourt

De hardhitter schreef in 2014 verrassend de US Open op zijn naam door in de finale in drie sets af te rekenen met Nishikori (6-3, 6-3 en 6-3).

Cilic kan goed uit de voeten met hardcourt. Hij behaalde veertien van zijn achttien titels op de ondergrond die ook in Ahoy ligt.

Het ABN Amro World Tennis Tournament is van 9 tot en met 17 februari. Federer is de titelverdediger, maar het is nog onduidelijk of de Zwitser ook dit jaar van de partij is.