Nederland met maximaal aantal van achttien judoka's naar WK in Baku

Henk Grol begint in de Azerbeidzjaanse hoofdstad aan zijn eerste WK in de gewichtsklasse boven de 100 kilogram. De 33-jarige Grol, afgelopen april goed voor brons op de EK, kwam tot en met de Olymphsche Spelen van Rio de Janeiro in 2016 uit in de klasse tot 100 kilogram.

Grol pakte al drie keer zilver op een WK, maar veroverde nooit de wereldtitel. De enige judoka in de selectie die ooit WK-goud pakte is Marhinde Verkerk (2009) in de klasse tot 78 kilogram.

Het was al eerder duidelijk dat Kim Polling de WK zou missen. De viervoudig Europees kampioen in de klasse tot 70 kilogram staat lange tijd aan de kant door een hernia, terwijl Tessie Savelkouls (boven de 78 kilogram) ontbreekt door een schouderblessure.

MArhinde Verkerk was in 2009 de laatste Nederlandse wereldkampioen

WK liep in 2017 uit op enorme teleurstelling

Guusje Steenhuis, de nummer één van de wereld in de klasse tot 78 kilogram, zit wel in de selectie. De zeven debutanten die afreizen naar Baku zijn Amber Gersjes, Dewy Karthaus, Sanne Vermeer, Hilde Jager, Roy Koffijberg, Tornike Tsjkadoea en Jesper Smink.

De WK in Baku begint op donderdag 20 september en duurt tot en met donderdag 27 september. Vorig jaar liep de WK in Boedapest uit op een enorme teleurstelling voor de Nederlandse ploeg, die destijds uit elf judoka's bestond. Er werd geen enkele medaille gepakt.

De WK-selectie

Vrouwen: Amber Gersjes (-48 kg), Margriet Bergstra, Dewy Karthaus (-57 kg), Juul Franssen, Sanne Vermeer (-63 kg), Sanne van Dijke, Hilde Jager (-70 kg), Guusje Steenhuis, Marhinde Verkerk (-78 kg)

Mannen: Roy Koffijberg, Tornike Tsjkadoea (-60 kg), Sam van ‘t Westende (-73 kg), Frank de Wit (-81 kg), Noël van ‘t End, Jesper Smink (-90 kg), Michael Korrel (-100 kg), Henk Grol, Roy Meyer (+100 kg)