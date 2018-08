Luiten hervat training na operatie aan linkerpols

"Om weer een club in handen te hebben, voelt zo goed. De wond is mooi geheeld. Mijn pols voelt nog een beetje stijf, maar dat heeft tijd nodig", schreef Luiten dinsdag op Instagram.

De Zuid-Hollaner heeft nog geen specifiek toernooi in gedachten om zijn rentree te maken. "Dat hangt echt van het herstel af. Het is nu eerst een kwestie van veel krachttraining en stabiliteitsoefeningen."

Direct na de operatie zei Luiten dat hij verwacht drie tot vier maanden te moeten revalideren. Van 13 tot en met 16 september staat het KLM Open op de kalender en de organisatie heeft al aangegeven dat de tweevoudig winnaar en ambassadeur van het toernooi niet meedoet.

Zelf sluit Luiten niet uit dat hij wellicht toch kan afslaan op golfbaan The Dutch in Spijk. "In dit stadium durf ik nog niets te zeggen over mijn rentree."

Luiten, die eind mei zijn laatste toernooi speelde, had al maanden last van zijn linkerpols. In maart leken de klachten verholpen, nadat hij een spuit kreeg. Luiten kreeg echter opnieuw pijn, waarna hij in juli onder het mes ging.