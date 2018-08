Yankees zeker tien dagen zonder Nederlandse international Gregorius

De 28-jarige korte stop van New York Yankees liep die blessure zondag op in het gewonnen duel met Toronto Blue Jays (10-2).

"Het is niet geweldig. Er is niets gebroken of iets dergelijks, maar het is een verzwikking waardoor het behoorlijk opzwelt", zei manager Aaron Boone van de MLB-formatie.

De Yankees hebben de speler van het Nederlands team voor tien dagen op de blessurelijst gezet. De plek van Gregorius wordt gedurende die periode overgenomen door Luke Voit.

Gregorius goed voor 22 homeruns

Gregorius speelde dit seizoen al 118 wedstrijden voor de Yankees, die momenteel tweede staan in de American League East. Daarin is de geboren Amsterdammer goed voor 74 binnengeslagen punten, mede dankzij 22 homeruns.

De Yankees kunnen Gregorius goed gebruiken in de jacht op een plek in de play-offs. Dat moet vermoedelijk via een wildcard gaan gebeuren, aangezien divisiegenoot Boston Red Sox een straatlengte voorsprong heeft op de 'Bronx Bombers'.

Gregorius maakte in 2011 deel uit van het Nederlands team dat in Panama de wereldtitel greep. Het leverde hem de Orde van Oranje-Nassau op.