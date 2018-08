Honkballer Jansen maakt rentree bij LA Dodgers na hartproblemen

Normaal gesproken zou Jansen pas in september weer zijn opwachting maken, maar de dertigjarige werper kreeg nu al groen licht van de artsen die hem onderzochten. Ook hoeft hij niet langer bloedverdunnende medicijnen te slikken.

De rentree van Jansen was overigens niet heel succesvol. De Nederlander kwam tegen de St. Louis Cardinals bij een stand van 3-3 in de negende inning in het veld en moest twee homeruns toestaan. De Dodgers verloren daardoor met 5-3.

Jansen zei maandag in aanloop naar de wedstrijd dat hij zich niet druk maakt om zijn hart. "Ik denk er eigenlijk niet aan. Je hebt geen controle over je hart, dus het gaat zoals het gaat. Zo zie ik het."

Waarschijnlijk laat Jansen zich na afloop van het honkbalseizoen, eind oktober, opereren aan zijn hart. Jansen kampte in 2011 en 2012 ook met hartritmestoornissen en werd toen eveneens geopereerd.

Dodgers verspeelden zeven keer voorsprong

De Dodgers hebben Jansen hard nodig als afsluitende werper. Zijn vervangers verspeelden tijdens zijn afwezigheid zeven keer een voorsprong. Jansen miste door zijn hartproblemen de laatste elf wedstrijden van zijn club.

Met een salaris van 16 miljoen dollar per jaar is Jansen de op een na best betaalde reliever in de MLB. Alleen Aroldis Chapman van de New York Yankees krijgt op die positie meer betaald.

De geboren Curaçaoënaar kwam in maart 2017 voor het laatst uit voor het Nederlands team op de World Baseball Classic. In 2010 maakte Jansen zijn debuut voor de LA Dodgers. Hij speelde nooit voor een andere club in de MLB.