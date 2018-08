Djokovic verslaat Federer in Cincinnati en completeert bijzondere erelijst

De titel in Cincinnati is bijzonder voor Djokovic, die nu alle Masters-toernooien op zijn erelijst heeft staan. De Serviër is de eerste speler die alle negen toernooien op Masters-niveau heeft gewonnen.

Djokovic stond vijf keer eerder in de finale op het Amerikaans hardcourt. Drie keer moest hij buigen voor Federer, de twee andere keren moest hij de titel aan Andy Murray laten.

Dit keer was de nummer tien van de wereld echter de baas in de finale. In de eerste set had Djokovic aan één break genoeg. Bovendien kwam hij in zijn eigen service niet in de problemen.

Federer begon de tweede set nog wel met een break, maar hij zag de Serviër door veel fouten terugkomen en zelfs een break voorsprong nemen. Op 5-4 mocht Djokovic zelf serveren voor de winst en zijn zeventigste toernooititel. Daarbij maakte hij na bijna anderhalf uur spelen geen fout.

Het is de tweede titel voor de 31-jarige Serviër sinds zijn terugkeer op de baan na een slepende blessure. In juli pakte hij voor de vierde keer de titel op het gras van Wimbledon.