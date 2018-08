Herlings wint ook tweede manche bij Grand Prix van Zwitserland

In de eerste manche won Herlings met overmacht. De 23-jarige crosser had in de tweede heat een matige start, maar kon vanaf de zesde plek toch naar de winst rijden. Het was voor Herlings de tachtigste zege in zijn carrière in de MXGP en MX2.

Herlings' concurrent in de strijd om de wereldtitel, de Italiaan Antonio Cairoli, ging in de eerste manche onderuit en kwam slechts als achtste over de finish. In de tweede manche kwam de regernd wereldkampioen niet verder dan de zesde plek.

In de eerste heat completeerden de Belg Clément Desalle (tweede) en de Fransman Romain Febvre (derde) het podium. Glenn Coldenhoff eindigde als vierde.

In de tweede heat in Frauenfeld legde Febvre beslag op de tweede plek, voor Desalle. Kort achter Cairoli werd Coldenhoff zevende.

Negen manches op rij gewonnen

Herlings heeft nu al negen manches op rij gewonnen en schreef ook de laatste vier Grands Prix op overtuigende wijze op zijn naam.

De drievoudig wereldkampioen MX2-klasse komt steeds dichter bij zijn eerste titel in de koningsklasse, de MXGP. Hij heeft een royale voorsprong van 58 punten op Cairoli opgebouwd.

Na de GP van Zwitserland zijn er nog vier Grands Prix te gaan, te weten in Bulgarije (26 augustus), Turkije (2 september), Nederland (16 september) en Italië (30 september).