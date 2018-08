Van Gerwen verliest van Cross in finale Brisbane Darts Masters

Van Gerwen kwam in de wedstrijd tegen Cross nog wel op een 6-4-voorsprong, maar verloor vervolgens verrassend zeven legs op een rij.

'Mighty Mike' noteerde een gemiddelde van 'slechts' 98,41 punten per drie pijlen en zat daarmee ruim vijf punten onder dat van zijn tegenstander (103,81).

Van Gerwen rekende in de halve finales in een spectaculaire partij met 11-9 af met de andere Nederlandse deelnemer dit weekend in de Australische stad, Raymond van Barneveld.

Cross schreef voor het eerst een World Series-toernooi op zijn naam. Hij verdiende met zijn eindzege in Brisbane 20.000 pond, maar die tellen niet mee voor de Order of Merit.

Zesde en laatste World Series-toernooi van het jaar

De Brisbane Darts Masters was het zesde en laatste World Series-toernooi van het jaar. Mensur Suljovic (German Darts Masters), Gary Anderson (US Darts Masters), Michael Smith (Shanghai Darts Masters) Van Gerwen (Auckland Darts Masters) en Peter Wright (Melbourne Darts Masters) veroverden de eerste vijf titels.

De World Series Finals worden in november in Wenen afgewerkt. Daarin bestaat het deelnemersveld uit de top acht van de World Series-ranking, zestien uitgenodigde spelers en vier qualifiers.

Van Gerwen ging in de afgelopen drie jaar telkens met de World Series Finals aan de haal door in de finale achtereenvolgens Wright (2015 en 2016) en Anderson (2017) te kloppen.

Voorafgaand aan de World Series Finals staan eerst nog de Champions League of Darts (in september in Wolverhampton), de World Grand Prix (in september in Dublin) en het EK (in oktober in Dortmund) op het programma.