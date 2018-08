NBA-ster Curry wil nooit voor andere ploeg dan Golden State Warriors spelen

"Dit is mijn thuis, dit is waar ik wil zijn. Om bekende redenen", zegt Curry in de Bill Simmons Podcast. "Ik hou van de Bay Area (een gebied in het noorden van Californië, red.), man."

Curry legde met de Warriors in de voorbije vier seizoenen drie keer beslag op de NBA-titel, waaronder dit jaar, en heeft met Kevin Durant, Draymond Green en Klay Thompson drie All-Stars als teamgenoten.

Bovendien beschikt hij in Californië over een zeer lucratief en nog tot 2022 doorlopend contract ter waarde van 201 miljoen dollar (zo'n 175 miljoen euro). Dat alles zorgt ervoor dat de Amerikaan geen aanleiding ziet om bij Golden State te vertrekken.

Ook een overstap naar Charlotte Hornets, de ploeg uit de stad waar hij opgroeide en waarvoor zijn vader Dell jarenlang speelde, zit er niet in. "Daar heb ik echt nog nooit over nagedacht", aldus Curry.

Curry wil nog jaren door

De MVP (de waardevolste speler van de NBA) van 2015 en 2016 begint over een paar weken aan zijn tiende seizoen bij de Warriors en wat hem betreft volgen er nog veel meer. "Je weet nooit hoe het loopt, maar ik denk dat ik nog wel even door kan."

Momenteel legt Curry in zijn vakantie de fysieke basis om op tijd fit te zijn voor het nieuwe seizoen. "Daar komt nog een hoop bij kijken, maar mijn lichaam reageert er goed op."

Oklahoma City Thunder is op 16 oktober in de ORACLE Arena in Oakland de eerste tegenstander van Golden State Warriors.