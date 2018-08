Judoka Polling mist WK en is vijf maanden uitgeschakeld door hernia

Polling wordt sinds de EK in april gehinderd door de kwetsuur. "Aanvankelijk is getracht deze conservatief te behandelen, maar omdat dit tot onvoldoende resultaat heeft geleid, is een operatie noodzakelijk om volledig te kunnen herstellen", meldt de Nederlandse judobond donderdag in een persbericht.

"Ik baal er onwijs van dat ik het WK zal gaan missen. Maar als topsporter weet je dat teleurstellingen en blessures erbij horen", zegt de 27-jarige Groningse. "De aankomende periode zal in het teken staan van mijn revalidatie en gelukkig heb ik de beschikking over een sterk medisch team dat mij hierin ondersteunt."

"Ook is het een geruststelling dat er na afloop van mijn revalidatie nog genoeg tijd zal zijn om te starten in het olympisch kwalificatietraject, zodat ik me kan kwalificeren voor de Olympische Spelen", blikt ze alvast vooruit op de Zomerspelen van 2020 in Tokio.

In de Japanse hoofdstad hoopt ze voor de tweede keer deel te nemen aan het grootste sportevenement ter wereld. Twee jaar geleden in Rio de Janeiro werd ze al in de eerste ronde uitgeschakeld door de latere winnares Haruka Tachimoto uit Japan.

Polling kwam op WK nooit verder dan brons

In april pakte Polling ondanks de hernia EK-goud in de klasse tot 70 kilogram. Eerder was ze in 2015 (Baku), 2014 (Montpellier) en 2013 (Boedapest) de beste van Europa in die gewichtsklasse.

Op een WK kwam Polling nooit verder dan een bronzen medaille. Die plak pakte ze in 2013 in Rio de Janeiro. De WK in Baku zijn van 20 tot 27 september. Volgende week wordt de Nederlandse selectie bekendgemaakt.