Dodgers-pitcher Jansen moet waarschijnlijk hartoperatie ondergaan

De dertigjarige Jansen liet zich de afgelopen week onderzoeken door een cardioloog en die heeft geconcludeerd dat het verstandig is om een ingreep uit te laten voeren.

In 2011 en 2012 kampte Jansen ook met hartritmestoornissen. De speler van het Nederlands team liet zich destijds opereren, waarna hij de afgelopen jaren uitgroeide tot een van de beste werpers van de Major League Baseball (MLB).

"Door zijn eerdere hartritmestoornissen waren we er nu op tijd bij. Kenley heeft de klachten bijtijds aangegeven", zegt technische baas Andrew Friedman van de Dodgers.

Dodgers-manager Dave Roberts verwacht dat Jansen binnen een maand weer in actie kan komen voor de Dodgers, die nog volop meedoen om een plek in de playoffs. "Ik heb er vertrouwen in dat hij binnen vier weken weer op het veld staat."

Jansen is met een salaris van 16 miljoen dollar per jaar de op een na best betaalde reliever in de MLB. Alleen Aroldis Chapman van de New York Yankees krijgt op die positie meer betaald.

De geboren Curaçaoënaar kwam in maart 2017 voor het laatst uit voor het Nederlands team op de World Baseball Classic. In 2010 maakte Jansen zijn debuut voor de LA Dodgers. Hij speelde nooit voor een andere club in de MLB.