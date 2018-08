Dankbare Woods verbaast zichzelf met prestaties op majors

De 42-jarige Woods eindigde in juli op het Brits Open al als gedeeld zesde en bekroonde zijn terugkeer op het hoogste niveau door bij de PGA Championship zijn beste resultaat op een major te noteren sinds 2009.

"Ik had vorig jaar rond deze tijd nooit voor mogelijk gehouden dat ik in twee majors mee zou doen om de overwinning. Ik ben heel dankbaar dat ik hier nu sta", zei een trotse Woods tegen Engelse media.

De veertienvoudig majorwinnaar onderging de laatste vier jaar vier zware rugoperaties en hield er serieus rekening mee dat hij niet meer terug zou keren op het hoogste niveau. In 2016 en 2017 kwam hij amper in actie en deed hij niet mee aan de majors.

'Comeback was hel van een proces'

Het fysieke malheur van Woods kwam dit jaar toch ten einde. Hij maakte zijn rentree op de baan en was in april zelfs een van de favorieten voor de Masters, de eerste major van het jaar.

"Ik had geen idee hoe dit jaar eruit zou zien en hoe ik zou spelen", blikte Woods terug. "Aan het begin van dit jaar had ik niet eens een fatsoenlijke swing en mijn korte slagen waren ook niet goed. Maar god, ik had in twee jaar geen wedstrijd gespeeld. Het was een ontzettend zwaar proces."

De kans is groot dat Woods, die op de Masters als 32e eindigde en op de US Open de cut niet haalde, een wildcard krijgt voor de Ryder Cup. De prestigieuze strijd tussen spelers uit de Verenigde Staten en Europa staat eind september op het programma.

Woods, die in 2008 voor het laatst een major won, is vereerd dat zijn naam wordt genoemd. "Ik ben heel trots op wat ik tot nu toe heb bereikt en dat ik onderwerp van gesprek ben omtrent de Ryder Cup. Het is geweldig om te zien waar ik vandaan kwam en waar ik nu ben."