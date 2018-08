Woods eindigt als tweede bij PGA Championship, Koepka wint

Koepka behield op de vierde en laatste dag zijn leidende positie in het klassement. Hij ging op de baan van het Amerikaanse Bellerive rond in 66 slagen en eindigde op een totaal van 264 slagen, twee minder dan Woods.

Voor Koepka is het de derde keer dat hij een major wint. De 28-jarige Amerikaan, die in juni voor de tweede keer in zijn loopbaan de US Open op zijn naam schreef, is de eerste golfer sinds Woods in 2000 die in hetzelfde jaar de US Open én het PGA Championship wint.

De 42-jarige Woods kwam op de slotdag nog wel dicht bij Koepka door zijn omloop te eindigen in 64 slagen. De veertienvoudig majorwinnaar steeg van plek zes naar twee, maar slaagde er niet in om voor het eerst sinds 2008 een major te winnen.

Woods weer helemaal terug na blessureleed

De laatste jaren kampte Woods met blessureleed, maar de golflegende is dit seizoen weer terug. Hij kwam in actie op diverse grote toernooien, waaronder de andere drie majors (de Masters, US Open en het Brits Open).

Op de Masters eindigde Woods als 32e, op de US Open haalde hij de cut niet en bij het Brits Open eindigde hij op een gedeelde zesde plek.

Zijn tweede plek op het PGA Championship, het toernooi dat Woods vier keer en elf jaar geleden voor het laatst won, is zijn beste resultaat op een major sinds 2009.

Adam Scott moest genoegen nemen met de derde plek. De Australiër begon de laatste dag van het PGA Championship nog op de tweede positie en sloot af met 67 slagen, waardoor hij een plek zakte.

Vorig jaar ging de zege op de laatste major van het jaar naar Justin Thomas. De 25-jarige Amerikaan eindigde dit keer op de gedeeld zesde plek.