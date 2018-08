Estafettevrouwen dolblij met EK-zilver na 'vloeiende race'

"Dit voelt geweldig", zei Samuel na afloop in het Olympiastadion. "Het was een vloeiende race. Perfect? Nee, dat niet, want dat betekent dat we niet nóg sneller kunnen. En dat kunnen we wel."

Schippers noemde het een "supergoede race". "Als je ziet wat voor grote landen we achter ons hebben gehouden, dan is dat gewoon ontzettend knap", zei de Utrechtse, die haar derde medaille van het toernooi pakte. "Ongelooflijk dat wij dit als klein landje presteren."

Nederland finishte in 42,15, terwijl de Britse ploeg 41,88 klokte. Duitsland (42,23) en Zwitserland (42,30) kwamen net tekort om de Oranje-ploeg van het zilver af te houden. Twee jaar geleden in Amsterdam pakte Nederland nog EK-goud, maar dat was in een minder sterk veld.

Acht medailles in totaal

Op het moment dat Sedney als laatste het stokje kreeg ging Nederland zelfs aan kop en leek titelprolongatie mogelijk, maar de Britse vrouwen hadden Dina Asher-Smith als slotloopster. Op de 22-jarige Asher-Smith staat geen maat deze EK, getuige ook haar gouden plakken op de 100 en 200 meter.

"Toen Dina voorbij snelde, dacht ik: ja, dat zat erin", vertelde Sedney. "Maar ik ben blijven gaan. Ik had eerlijk gezegd niet door dat Duitsland en Zwitserland zo kort achter me zaten, maar dat maakt niet uit. Ik wilde gewoon zo hard mogelijk naar de finish en gelukkig redde ik het. Zilver is op dit moment het hoogst haalbare."

Voor Schippers was het haar tweede zilver van de EK, nadat ze zaterdag op de 200 meter tweede werd. Op de 100 meter pakte ze brons, waardoor ze voor het eerst in haar loopbaan drie medailles pakte op een groot toernooi.

"Daar heb ik nog niet bij stilgestaan. Zo maak ik er toch nog een mooi toernooi van", besefte Schippers. "Het is ook zo mooi om met deze groep meiden om de medailles te strijden. Zeker omdat we steeds beter worden."

Het zilver van de vrouwen was de zevende medaille voor Nederland deze EK. Later op de avond pakten de mannen brons op de 4x100 meter waardoor ons land uitkomt op acht plakken. Daarmee heeft de atletiekbond het doel (zeven medailles) gehaald.