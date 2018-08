Hassan vol verbazing dat concurrent Salpeter ronde te vroeg stopte

"Ik was erg verbaasd. Ik wist niet of ik al moest sprinten", doelde Hassan bij de NOS op de sprint die Salpeter aan het eind van de voorlaatste ronde inzette.

De 29-jarige Israëlische dacht dat de finish al na 4.600 meter lag en stopte daarom een rondje te vroeg. De winnares van de 10 kilometer, die uiteindelijk als vierde eindigde, werd daardoor de schlemiel van de avond.

Niet alleen over de actie van Salpeter verbaasde Hassan zich, maar ook over haar eigen race. Ze liep met 14.46,12 een kampioenschapsrecord in Berlijn en liet de Britse nummer twee Eilish McColgan (14.53,05) ruim achter zich.

"Het ging best makkelijk. Ik ben er zelf verbaasd over", aldus de Nederlandse, die door drie maanden blessureleed een lastig begin van het seizoen kende. "Ik voelde de hele race dat het makkelijk ging. Ik dacht: ik ben zo sterk."

'Het was moeilijk om rustig te blijven'

Hassan liep zoals gebruikelijk lange tijd achter in de groep. Met nog twee rondes te gaan versnelde ze en kon alleen Salpeter volgen, maar zij haakte door de enorme blunder dus ook af.

"Van mijn coach kreeg ik de opdracht om rustig te blijven en in de laatste twee rondes te gaan", zei de geboren Ethiopische. "Het was moeilijk om lang rustig te blijven, maar mijn tempo was goed. Uiteindelijk kon ik makkelijk wegrennen en was het een fantastische race. Ik ben op het goede moment in vorm."

Voor Hassan is het haar derde medaille op de 5 kilometer op een groot toernooi. In 2014 veroverde ze EK-zilver in Zürich en vorig jaar pakte ze WK-brons in Londen.