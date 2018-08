Nederland bij vrouwen en mannen naar EK-finale 4x100 meter

Dafne Schippers, Marije van Hunenstijn, Naomi Sedney en Jamile Samuel finishten als tweede in hun serie en dat was genoeg om rechtstreeks door te gaan.

Met een tijd van 42,62 seconden moest Nederland alleen Groot-Brittannië (42,19) voor zich dulden in de serie. Bij de Britten is Dina Asher-Smith, die deze week zowel op de 100 als op de 200 meter goud pakte in het Olympiastadion, de belangrijkste kracht.

Over het hele veld bezien klokte Nederland de derde tijd. Naast Groot-Brittannië was Duitsland (42,34) sneller en Zwitserland zette dezelfde tijd neer de Nederlandse ploeg. De finale van de 4x100 meter bij de vrouwen is zondagavond om 21.20 uur en daarin zal Nederland in dezelfde samenstelling lopen.

De Nederlandse mannenploeg werd gevormd door Churandy Martina, Hensley Paulina, Christopher Garia en Taymir Burnet. Net als de vrouwen werden ze tweede in hun serie. Groot-Brittannië was de snelste in 37,84 en Nederland klokte 38,30. Turkije liep ook 38,30, maar de Nederlandse formatie was een duizendste sneller.

De mannen gaan om 21.35 uur van start in hun finale en ook zij voeren dan geen wijzigingen door in hun opstelling. De tijd van 38,30 uit de series lag maar net boven het Nederlands record van 38,21, dat de estafetteploeg eind juli bij de Diamond League in Londen liep.

Derde medaille lonkt voor Schippers

Op de vorige EK, in 2016 in Amsterdam, pakte de Nederlandse vrouwenformatie goud en werden de mannen vierde. Schippers, Samuel en Sedney waren er toen ook bij, aangevuld met Tessa van Schagen, die vanwege een blessure ontbreekt in Berlijn. Van Hunenstijn liep destijds alleen in de serie.

Kopvrouw Schippers jaagt op de estafette op haar de derde medaille van deze EK. Ze pakte al brons op de 100 meter en zilver op de 200 meter. Samuel verraste met brons op de 200 meter.

De Nederlandse mannen pakten nog geen medaille in Berlijn. De 4x100 meter is de laatste kans daarop.