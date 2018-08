Zonderland tweede in rekstokfinale bij EK turnen in Glasgow

Zonderland (32) deed in de finale zijn bijnaam 'The Flying Dutchman' eer aan door twee combinaties van twee vluchtelementen te laten zien (Cassina-Kovacs en Kolman-Gaylord 2), maar na de tweede combinatie kende hij wat problemen. De jury beloonde zijn spectaculaire maar niet geheel foutloze oefening met een score van 14.400.

De 25-jarige Hegi turnde een oefening met een lagere moeilijkheidsgraad dan die van Zonderland (6.200 om 6.700), maar de jury vond de uitvoering van de nummer twee van de WK van 2017 een stuk beter (8.500 om 7.700).

Met een totaalscore van 14.700 kroonde Hegi zich tot Europees kampioen. Het brons ging naar de Hongaar Dávid Vecsernyés (14.033).

Zonderland mikt op nieuwe succesen na afronden studie

Zonderland veroverde voor de tweede keer EK-zilver, na 2010. In 2011 en in 2014 pakte hij de Europese titel op rek, maar zijn faam komt vooral van de olympische titel in 2012 in Londen en daarna de wereldtitels in Antwerpen (2013) en Nanning (2014).

De in China veroverde gouden plak was meteen ook het laatste grote succes van de turner uit Lemmer. Er volgde een periode met blessures, terwijl hij ook zijn opleiding geneeskunde deels voorrang gaf. Op de WK van 2015 in Glasgow strandde Zonderland roemloos in de kwalificaties en op de Spelen van Rio viel hij uit de rekstok.

Zonderland studeerde dit voorjaar af en mikt nu op nieuwe successen, met name eind oktober op de WK in Doha en over twee jaar op de Spelen van Tokio.

In Glasgow kwalificeerde hij zich met de beste score (14,333) voor de finale na een oefening met één combinatie: de Cassina-Kovacs. De combinatie Kolman-Gaylord 2 deed hij er in de finale achteraan. Daarna ging er het een en ander mis in zijn oefening, al was zijn afsprong wel vlekkeloos.

Genoeg voor het goud was het niet. Hegi had de combinaties niet, leverde daardoor in op de D-score (de waardering voor de moeilijkheid van de oefening), maar pakte dat meer dan terug in de E-score, de waardering voor de uitvoering.

Zonderland enige Nederlandse man in turnfinale

Zonderland was de enige Nederlandse turner die zich op de EK in Glasgow wist te plaatsen voor een finale. De Nederlandse ploeg viel als nummer negen net buiten de boot in de teamwedstrijd, terwijl Bart Deurloo, Bram Verhofstad, Casimir Schmidt en Frank Rijken zich niet wisten te kwalificeren voor een toestelfinale.

Bij de vrouwen veroverde Nederland twee medailles in de turnhal in Glasgow. Vera van Pol, Céline van Gerner, Sanne Wevers, Naomi Visser en Tisha Volleman pakten brons in de teamfinale en Wevers won goud op balk.