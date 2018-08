Van Rouwendaal zwemt op adrenaline nog naar EK-zilver na missen boei

De 24-jarige Van Rouwendaal legde het in de eindsprint net af tegen de Italiaanse Arianna Bridi, die na een zinderende sprint de Europese titel pakte.

Dat Van Rouwendaal nog meedeed om haar vierde EK-goud in Loch Lomond was een klein wonder, want de Baarnse miste na een kleine twintig kilometer een boei. Ze moest daardoor tweehonderd meter extra zwemmen en lag in één klap een minuut achter op haar twee overgebleven concurrenten: Bridi en de Française Lara Grangeon.

"Ik had er zelf voor gekozen zo hard mogelijk bij de anderen weg te zwemmen. Je hoofd gaat alle kanten op, ik zag het niet meer zo goed en voelde dat het ondiep werd", omschreef Van Rouwendaal na de race tegen de NOS hoe ze merkte dat ze een boei had gemist.

"Ik had kramp en was duizelig, naar omstandigheden ben ik nog heel erg goed gefinisht."

Van Rouwendaal krijgt kramp in kuiten

De olympisch kampioene op de 10 kilometer sloot na haar omweg aan bij een tweede groep mannen, die ook een 25 kilometer zwommen en de vrouwen inmiddels hadden bijgehaald. "Maar die mannen gingen niet hard genoeg", zei Van Rouwendaal.

De pupil van de Franse coach Philippe Lucas haalde vervolgens eerst Grangeon in en daarna ook Bridi, maar de Italiaanse sprintte net wat sneller.

"Ik had zoveel adrenaline dat ik weer naar de kop zwom", stelde Van Rouwendaal. "Maar eigenlijk was ik kapot en kreeg ik ook nog kramp in mijn kuiten."

De Nederlandse kan al met al meer dan tevreden terugkijken op de EK in Schotland. Eerder deze week won ze goud op de 5 kilometer, de 10 kilometer en - met de Nederlandse ploeg - de 5 kilometer estafette.