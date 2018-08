Hassan loopt op 5 kilometer naar eerste Nederlandse goud bij EK atletiek

Hassan liep met 14.46,12 een kampioenschapsrecord in het Olympiastadion. De Britse Eilish McColgan eindigde op gepaste afstand als tweede (14.53,05), terwijl het brons naar Yasemin Can uit Turkije ging (14.57,63).

Lonah Chemtai Salpeter werd de schlemiel van de avond. De Israëlische, die eerder dit EK de 10 kilometer op haar naam schreef, kon als enige de versnelling van Hassan in de voorlaatste ronde volgen, maar ze stopte een rondje te vroeg met rennen. De 29-jarige geboren Keniaanse dacht dat de finish al na 4.600 meter lag en eindigde uiteindelijk als vierde in 15.01,00.

Susan Krumins was nog niet volledig hersteld van de 10 kilometer, de afstand waarop ze woensdag zilver pakte. De 32-jarige Nederlandse eindigde zondag op de 5 kilometer als zevende in 15.09,65. Maureen Koster liep naar de negende plaats in 15.21,64.

De overwinning van Hassan komt niet als een verrassing. De geboren Ethiopische, die in 2013 de Nederlandse nationaliteit kreeg, was de torenhoge favoriet, zeker nadat ze vorige maand het Europese record op de 5 kilometer aanscherpte tot 14.22,34.

Hassan kende lastig begin van seizoen

Hassan kende geen florissante start van het outdoorseizoen. Ze sukkelde na de WK indoor in Birmingham, waar ze in maart brons won op de 1.500 meter, met haar knie. Hassan, die tegenwoordig woont en traint in Amerika, wachtte drie maanden met haar rentree in de buitenlucht.

Eenmaal wedstrijdfit vond ze heel snel haar topvorm. Die onderstreepte ze half juli met een ijzersterk optreden bij de Diamond League in Rabat, waar ze in het spoor van de Keniaanse Hellen Obiri het tien jaar oude Europese record verbeterde. Kort daarna scherpte ze haar Nederlands record op de Engels mijl (1609 meter) aan tot 4.14,71.

In Berlijn begon Hassan zondag zoals altijd achter aan de grote groep. Met nog twee rondes te gaan pakte ze de leiding bij een kopgroepje van vijf en alleen Salpeter kon volgen, maar de Israëlische maakte een grote blunder door te denken dat er een rondje minder te lopen was. Hassan sprintte vervolgens overtuigend naar de Europese titel.

Zesde medaille voor Nederland in Berlijn

Het goud van Hassan is de zesde Nederlandse medaille van deze EK, na zilver (200 meter) en brons (100 meter) voor Dafne Schippers, zilver voor Krumins (10 kilometer) en brons voor Jamile Samuel (200 meter) en Lisanne de Witte (400 meter).

Voor Hassan is het haar derde medaille op de 5 kilometer op een groot toernooi. In 2014 veroverde ze EK-zilver in Zürich en vorig jaar pakte ze WK-brons in Londen.

Op de 1.500 meter, de afstand die ze in Berlijn vanwege het programma (de finale was ook zondagavond) niet kan combineren met de 5.000 meter, was er in 2015 brons op de WK in Peking. Indoor werd ze op die afstand in 2016 in Portland wereldkampioen.