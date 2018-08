Van Rouwendaal grijpt na zinderende sprint net naast vierde EK-goud

De 24-jarige Nederlandse leek na ruim vijf uur zwemmen in de slotmeters op weg naar haar vierde Europese titel, maar werd in een zinderende eindsprint op 0,1 seconde geklopt door de Italiaanse Arianne Bridi.

Van Rouwendaal zwom tijdens de race niet direct bij de eersten, maar knokte zich gaandeweg naar voren. In het tweede deel pakte de Nederlandse de leiding, maar na een kleine 20 kilometer miste ze een boei waardoor ze 200 meter extra moest zwemmen en plots ruim een minuut achter lag op haar twee overgebleven concurrentes.

In de absolute slotfase knokte Van Rouwendaal zich toch weer terug naar de koplopers, waarna ze in de laatste honderden meters eerst de Française Lara Grangeon voorbij zwom en daarna ook Bridi. Met een uiterste inspanning pakte de Italiaanse echter alsnog het goud. Het brons was voor Grangeon. Esmee Vermeulen eindigde als zevende.

Van Rouwendaal kan desondanks terugkijken op een zeer geslaagd EK, want als regerend olympisch kampioen op de 10 kilometer (de enige olympische afstand) pakte ze in Schotland goud op zowel de 5 als 10 kilometer en de 5 kilometer estafette.

Geen medaille bij 25 kilometer voor mannen

Op de 25 kilometer voor mannen was er eerder op zondag geen Nederlands succes. Ferry Weertman, de winnaar van goud op de 10 kilometer, besloot niet van start te gaan en Pepijn Smits eindigde als achtste.

De Europese titel ging naar de Hongaar Kristof Rasovszky, die eerder al de beste was op de 5 kilometer en op de 10.000 meter tweede werd achter Weertman.

Rasovsky rekende in een spannende slotfase af met de Rus Kirill Belyaev (zilver) en Matteo Furlan uit Italië, die brons pakte.

Jansen/Van Duijn vijfde in synchroonfinale

Schoonspringsters Inge Jansen en Celine van Duijn eindigden in Schotland als vijfde in de finale synchroonspringen vanaf de 3-meterplank. Het Nederlandse koppel kwam na vijf sprongen tot een puntentotaal van 269.70. Het goud was voor de Italiaansen Elena Bertocchi en Chiara Pellacani: 289.26.

Het zilver ging naar Duitsland met Lena Hentschel en Tina Punzel. De Russinnen Nadesjda Bazjina en Kristina Ilinich werden derde.

Van Duijn verraste eerder in de week met het EK-goud op het torenspringen.