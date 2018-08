Lorenzo wint GP van Oostenrijk na fraai gevecht met Márquez

In de laatste rondes van de Oostenrijkse GP was het aan kop stuivertje wisselen tussen Lorenzo en Márquez, die van poleposition was gestart. Lorenzo nam de leiding aan het begin van de slotronde, sloeg een aanval van zijn concurrent in bocht 3 af hield stand tot de finish.

De Italiaan Andrea Dovizioso, die in de slotfase van de race het tempo van Lorenzo en Márquez niet meer kon bijhouden, eindigde op de derde plaats. De Brit Cal Crutchlow en de Italianen Danilo Petrucci en Valentino Rossi maakten de top zes vol.

Lorenzo boekte zijn derde overwinning van het seizoen, na zeges in de Grand Prix van Italië en de Grand Prix van Catalonië. De coureur van Ducati stijgt ten koste van Dovizioso naar de derde plek in de WK-stand, met 130 punten.

Regerend wereldkampioen Márquez gaat nog steeds ruim aan de leiding met 201 punten. Rossi staat tweede (142 punten).

Bendsneyder wederom buiten punten in Moto2

In de Moto2 slaagde Bo Bendsneyder er wederom niet in om punten te veroveren. De Rotterdammer eindigde als 22e in de Grand Prix van Oostenrijk. De winst ging naar Francesco Bagnaia. De Italiaan finishte vlak voor Miguel Oliveira en nam ook de leiding in de WK-stand over van de Portugees.

Bendsneyder rijdt dit jaar voor het eerst in de Moto2-klasse, maar de negentienjarige motorcoureur van Tech3 reed in de elf races tot dusver nog geen enkele keer in de punten.

Deze week werd bekend dat Tech3 heeft besloten niet verder te gaan met Bendsneyder en zijn Australische teamgenoot Remy Gardner. Het is nog niet bekend bij welk team de Nederlander volgend jaar rijdt.

In de Moto3 kwam de Italiaan Marco Bezzecchi als eerste over de streep. Daarmee verstevigde hij zijn leidende positie in de WK-stand.