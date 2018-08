Bendsneyder ook in Grand Prix Oostenrijk buiten de punten in Moto2

De winst in Oostenrijk ging naar Francesco Bagnaia. De Italiaan finishte vlak voor Miguel Oliveira en nam ook de leiding in de WK-stand over van de Portugees.

Bendsneyder rijdt dit jaar voor het eerst in de Moto2-klasse, maar de negentienjarige motorcoureur van Tech3 reed in de elf races tot dusver nog geen enkele keer in de punten.

Deze week werd bekend dat Tech3 heeft besloten niet verder te gaan met Bendsneyder en zijn Australische teamgenoot Remy Gardner. Het is nog niet bekend bij welk team de Nederlander volgend jaar rijdt.

In de Moto3 kwam de Italiaan Marco Bezzecchi als eerste over de streep. Daarmee verstevigde hij zijn leidende positie in de WK-stand.