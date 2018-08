Van Gerwen verliest in halve finales Melbourne Darts Masters

Van Gerwen werd gelijk gebroken en de achterstand liep langzaam verder op (van 0-2 naar 3-7, 5-9 en 6-10).

De Brabander haalde weliswaar nagenoeg hetzelfde gemiddelde als Wright (103,47 om 104,24 punten per drie pijlen), maar was vooral de mindere op de dubbels (29,17 om 57,89 procent).

Wright neemt het later op zondag in de finale op tegen de Engelsman Michael Smith, die in de andere halve finale met 11-5 te sterk was voor de Schot Gary Anderson.

Wright was zaterdag in de kwartfinales ook verantwoordelijk voor de uitschakeling van de andere Nederlandse deelnemer in de Australische stad, Raymond van Barneveld: 10-4.

Van Gerwen won vorige week Auckland Darts Masters

Van Gerwen won vorige week nog voor de eerste keer in zijn carrière de Auckland Darts Masters door in de finale met 11-4 af te rekenen met Van Barneveld.

De Melbourne Darts Masters is het vijfde World Series-toernooi van het jaar. In de eerste vier gingen de Oostenrijker Mensur Suljovic (German Darts Masters), Anderson (US Darts Masters), Smith (Shanghai Darts Masters) en dus Van Gerwen (Auckland Darts Masters) er met de eindzege vandoor.

Volgende week volgt met de Brisbane Darts Masters nog één World Series-toernooi, waarna in november in Wenen de World Series Finals wordt afgewerkt. Daarin bestaat het deelnemersveld uit de top acht van de World Series-ranking, zestien uitgenodigde spelers en vier qualifiers die zich via een kwalificatietoernooi kunnen plaatsen.

Van Gerwen schreef de World Series Finals de afgelopen drie jaar telkens op zijn naam door in de finale achtereenvolgens Wright (2015 en 2016) en Anderson (2017) te kloppen.