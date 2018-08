Noorse atletiekheld Ingebrigtsen (17) geniet van 'gestoord' succes met broer

De jongste van de Noorse broers had eerder al de Europese titel op de 1.500 meter veroverd, waarop hij met nóg een broer (Filip) in actie kwam. Broer Henrik pakte zilver op de 5.000 meter.

"Dit is echt gestoord. Het was gek en onwerkelijk om mensen te zien afvallen. Dit is onze droom", zei goudenmedaillewinnaar Jakob Ingebrigtsen na zijn tweede titel tegen de NOS.

"Het was een van onze doelen, maar toch was dat laatste rondje onwerkelijk: we voelden ons sterk, we waren er bijna en we gingen allebei winnen."

De jongste van de broers Ingebregtsen dankt zijn succes aan zijn broer, die in 2012 Europees kampioen werd op de 1.500 meter en diverse medailles pakte op EK's.

"Ik heb alleen de goede dingen nagedaan en van zijn fouten geleerd. Hij was mijn grote held toen ik jong was en ik ben nog steeds jong. Het is een droom om zo goed te kunnen presteren."

Broer Henrik kan alleen maar trots zijn

Henrik Ingebrigtsen maalde er totaal niet om dat hij achter zijn broertje genoegen moest nemen met de tweede plaats op de 5.000 meter en was alleen maar trots.

"Als dit geen succes is, weet ik het niet meer. Ik probeerde Jakob de laatste tweehonderd meter bij te houden", beschreef hij de laatste meters van de race in het Olympiastadion in Berlijn.

"Toen ik uit de laatste bocht kwam, keek ik naar het scherm en zag ik dat Jakob voorop lag en dat ik een voorsprong had op de rest. Ik richtte me op m'n techniek en het feit dat ik niet ingehaald wilde worden."

De oudste van de twee broers vond het prachtig om Jakob als eerste over de finish te zien komen. "Geweldig. Ik begon in m'n eentje als atleet en Jakob is opgegroeid met het idee dat hij zoals ik wilde zijn. Hij probeerde me na te doen met z'n zonnebril en speedsuit. Maar hij deed wel de goede dingen na."