Outsider Deelstra valt halverwege uit tijdens marathon op EK atletiek

Deelstra begon als outsider aan de race over 42,195 kilometer, want ze behoorde met haar beste tijd van 2.26,46 tot de snelsten van het veld. De 33-jarige hardloopster had zich ook goed voorbereid op de titelstrijd.

Tijdens de marathon in Berlijn verstapte Deelstra zich, waarna ze haar enkel verzwikte en last bleef houden van haar achillespees. Zodoende kon ze niet verder.

In het begin van de race liep Deelstra nog bij de voorsten, maar na de eerste doorkomst op Breitscheidplatz, aan de voet van de Gedächtniskirche in Berlijn, was te zien dat ze moeite had met het tempo voorin.

Door het uitvallen van Deelstra is Ruth van der Meijden nog de enige Nederlandse deelnemer bij de marathon voor vrouwen. De Nederlands kampioen van twee jaar geleden behoort normaal gesproken niet tot de kanshebbers.

Bij de mannen maakt Abdi Nageeye zijn opwachting namens Nederland. De geboren Somaliër hoopt in de wedstrijd die om 10.00 uur begonnen is de eerste Nederlandse man te worden die in Berlijn een EK-medaille pakt.