Kanshebbers Nageeye en Deelstra vallen uit bij marathon op EK atletiek

De 29-jarige Nageeye leek lange tijd de eerste Nederlandse man te worden die in Berlijn een EK-medaille pakte. Hij liep in vierde positie met zicht op meer, maar na 37 van de ruim 42 kilometer ging het mis.

De geboren Somaliër kreeg te maken met hevige steken in zijn zij en moest opgeven. "Het was zo erg, ik kreeg gewoon gaan adem meer. Ik zat in de wedstrijd om tweede te worden, mijn tempo was hoger. Ineens waren die steken er", zei hij.

"Ik zocht naar een andere manier van ademhalen, stak mijn armen omhoog, maar het ging echt niet meer. Het is vreselijk, dit is de eerste keer dat ik uitstap in een wedstrijd."

Nageeye, houder van het Nederlands record (2.08,16), viel na een sterk begin terug naar de elfde plek. Vervolgens begon hij aan een opmars waarbij een medaille in zicht leek, maar fysieke ongemakken zetten dus een streep door zijn aspiraties.

De Belg Koen Naert greep de titel. Hij plaatste nog voor het 35-kilometerpunt een versnelling die alle concurrenten te machtig was. Hij arriveerde op de Breitscheidplatz in 2.09,51, een kampioenschapsrecord.

Deelstra kampt met achillespeesklachten

Deelstra (33) begon bij de vrouwen als outsider aan marathon, want ze behoorde met haar beste tijd van 2.26,46 tot de snelsten van het veld. Ze moest ongeveer halverwege echter uitstappen.

De Nederlandse verstapte zich, waarna ze haar enkel verzwikte en last bleef houden van haar achillespees. Zodoende kon ze niet verder. In het begin van de race liep Deelstra nog bij de voorsten, maar na de eerste doorkomst op Breitscheidplatz was te zien dat ze moeite had met het tempo voorin.

De Europese titel ging na een spannende strijd naar de 29-jarige Wit Russische Volha Mazuronak, die 2.26,22 liep. Het podium werd gecompleteerd door de Française Calvin Clémence (2.26,28) en de Tsjechische Eva Vrabcova-Nyvltova (2.26,31).

Door het uitvallen van Deelstra was Ruth van der Meijden nog de enige Nederlandse deelnemer, maar de nationaal kampioen van twee jaar geleden kon zoals verwacht niet mee met de voorsten. Ze eindigde als achttiende.