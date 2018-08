Samuel trots dat ze 'grote mond' heeft waargemaakt in finale 200 meter

"Je mag best een grote mond hebben, maar je moet het wel waarmaken. En dat heb ik gedaan. Ongelooflijk, ik ben zo blij", aldus Samuel, voor wie het brons haar eerste individuele medaille ooit is op een groot toernooi.

"Ik heb weleens jeugdtoernooien gewonnen, maar dit is iets heel anders. Dit is een enorme stap voor me. En er moet nog meer komen. Ik ben op de goede weg."

Cruciaal in haar ontwikkeling lijkt de samenwerking met Bart Bennema, de voormalig coach van Dafne Schippers. Nadat de 26-jarige Samuel jarenlang tot de internationale subtop behoorde, heeft ze onder Bennema de aansluiting met de top gevonden.

"Hij heeft me geleerd om mijn frequentie te behouden en mijn passen te verlengen", legt Samuel uit. "Voorheen liep ik de 200 meter alsof ik de 100 meter liep. Gewoon voluit gaan. Nu focus ik op de start, hang ik in de bocht en houd ik mijn snelheid én techniek vast op het laatste stuk. Dat heeft me zo veel verder gebracht."

'Er kwamen tranen van geluk'

Samuel lag in haar bronzen race zelfs even tweede, maar werd nog gepasseerd door Schippers, die achter de Britse Dina Asher-Smith zilver pakte. In de laatste vijftig meter vreesde Samuel dat ook de Zwitserse Mujinga Kambundji haar voorbij zou gaan.

"Mijn knie werkte niet meer mee. Ik dacht: oh nee, dit gaat fout. Maar dat ging het niet. Toen ik over de finish kwam, checkte ik het scorebord wel drie keer voordat ik echt kon geloven dat ik derde was. Toen kwamen de tranen van geluk."

Met haar tijd van 22,37 evenaarde Samuel ook nog eens haar persoonlijk record. "Maar er konden genoeg dingen beter. Ik ben altijd kritisch op mezelf, al mag ik nu vooral trots zijn. Een medaille en mijn persoonlijk record evenaren, beter kan bijna niet."

De medailles van Samuel en Schippers waren de vierde en vijfde voor Nederland op dit EK, dat tot en met zondag duurt. De atletiekbond heeft vooraf zeven plakken als doel gesteld.