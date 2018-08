Schippers vindt dat ze met zilver op 200 meter 'lange neus trekt'

Voorafgaand aan haar race had Schippers zich gestoord aan de kritische verhalen over haar prestaties dit seizoen. "Ik trek hier op dit EK eigenlijk wel een lange neus. Ik laat zien dat ik hier op mijn best ben", zei ze na afloop van haar race bij de NOS.

"Soms lijkt het alsof ik het alleen maar goed kan doen als ik goud pak", vervolgde ze. "Maar je moet verder kijken dan alleen goud en zilver. Je moet ook naar de tijden kijken."

De 26-jarige Schippers liep in de finale met 22,14 seconden haar beste tijd van dit seizoen. Daarmee moest ze Asher-Smith wel 25 honderdsten voor zich dulden.

"De tijden die ik hier loop, zouden voorheen altijd goed zijn geweest voor goud", aldus de Nederlandse, die eerder deze week in Berlijn brons pakte op de 100 meter. "Maar het niveau in Europa is ontzettend gegroeid."

'Ik geloof dat ik die tijden kan lopen'

Schippers was zaterdag weliswaar duidelijk langzamer dan Asher-Smith, maar ze is ervan overtuigd dat ze ook in staat is om weer 21'ers te lopen. Haar persoonlijk record (21,63), waarmee ze drie jaar geleden wereldkampioen werd op de 200 meter, is bovendien sneller dan de winnende tijd van de Britse.

"Ik geloof ik dat ik die tijden kan lopen", aldus de tweevoudig wereldkampioen op de 200 meter. "Ik weet nog niet precies hoe ik dat moet doen, maar ik weet zeker dat ik ze ga lopen."

Op dit moment is Schippers vooral tevreden met het zilver. "Ik moet hier gewoon ontzettend blij mee zijn. Er zit een goede ontwikkeling in mijn races. Ik ben er op dit moment nog niet aan toe om haar te verslaan. Ik loop 22,14 en dat is goed genoeg voor nu."

'Ik ben heel blij met mijn versnelling'

Asher-Smith nam in het begin van de race een flinke voorsprong op Schippers. Op het laatste rechte stuk liep ze nog wel wat in op de Engelse, maar zilver bleek het hoogst haalbare.

"Ik zette mijn versnelling net iets te laat in en daardoor liep ze te ver weg", verklaarde ze. "Maar ik ben heel blij dat mijn versnelling er weer is."

Schippers werd in 2014 Europees kampioen op de 200 meter. In 2015 en 2017 veroverde ze de wereldtitel op deze afstand en twee jaar geleden pakte ze in Rio de Janeiro olympisch zilver.