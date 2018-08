Schippers verovert zilver op 200 meter bij EK atletiek, brons voor Samuel

Asher-Smith, die eerder deze week ook al de 100 meter op haar naam schreef in de Duitse hoofdstad, nam op het eerste stuk van de 200 meter een grote voorsprong en liep met 21,89 de snelste tijd van het seizoen wereldwijd.

Schippers kwam in de slotfase van de race nog wel wat dichter bij de Britse, maar er zat niet meer in dan zilver. Met 22,14 noteerde de Utrechtse haar beste tijd van het seizoen.

Samuel pakte in een persoonlijk record van 22,37 het brons. De 26-jarige Amsterdamse bekroonde haar opzienbarende ontwikkeling dit seizoen met haar eerste individuele medaille. De pupil van coach Bart Bennema doet in Berlijn voor de zestiende keer mee aan een internationaal titeltoernooi.

Schippers werd in 2014 Europees kampioen op de 200 meter. In 2015 en 2017 werd ze wereldkampioen op haar favoriete onderdeel, terwijl ze twee jaar geleden in Rio de Janeiro olympisch zilver pakte. Met 21,63, gelopen op de WK van 2015, heeft de Nederlandse het Europees record en de derde tijd ooit gelopen achter haar naam staan.

Schippers had matig seizoen voor EK

Schippers draaide tot de EK een matig seizoen. Ze kwam niet aan de tijden die iedereen de laatste jaren van haar gewend was en daarom was het geen zekerheidje dat de voormalig meerkampster op medaillejacht kon gaan in Berlijn.

Schippers, die dit seizoen een "tussenjaar" heeft genoemd op weg naar de WK van 2019 en de Spelen van 2020, bewees in Duitsland echter wederom dat ze op belangrijke kampioenschappen net wat extra's kan.

Op de 100 meter eindigde Schippers als titelverdediger als derde in haar beste tijd van het seizoen en ook op de 200 meter zette ze haar beste prestatie neer van 2018. Op beide afstanden was Asher-Smith evenwel een maatje te groot.

Nederland op vijf medailles bij EK

Lisanne de Witte veroverde eerder op zaterdag knap brons op de 400 meter, waardoor Nederland nu op vijf medailles staat bij de EK in Berlijn: twee keer zilver (Schippers op de 200 meter, Susan Krumins op de 10.000 meter) en drie keer brons (Schippers op de 100 meter, Samuel op de 200 meter en De Witte op de 400 meter).

Zondag, op de slotdag in het Olympiastadion, zijn er genoeg kansen op meer Nederlands eremetaal, want Sifan Hassan is de topfavoriet op de 5.000 meter. Krumins hoopt op die afstand ook op een medaille, terwijl de mannen en vrouwen in actie komen op de 4x100 meter-estafette.

In de ochtend staan ook de marathons op het programma, met voor Nederland Abdi Nageeye bij de mannen en Andrea Deelstra en Ruth van der Meijden bij de vrouwen.