De Witte in Nederlands record naar knap EK-brons op 400 meter

De Witte kwam in het Olympiastadion tot een tijd van 50,77, waarmee ze haar eigen nationale record van 50,96 uit de boeken liep. Die tijd liep de Zuid-Hollandse pas vorige maand.

Het goud ging naar Justyna Swiety-Ersetic, die met 50,41 de snelste Europese tijd van het seizoen liep. De 25-jarige Poolse veroverde haar eerste grote individuele titel. Ze won vorig jaar al wel brons bij de EK indoor. Maria Belibasaki pakte zilver in een Grieks record van 50,45.

Ghafoor hoopte ook op een medaille in haar eerste finale op een groot toernooi, maar de 25-jarige Amsterdamse ging volledig kapot in de laatste honderd meter en finishte in 51,57 als achtste en laatste. Daarmee bleef ze ruim vier tienden boven haar persoonlijk record dat ze dit jaar noteerde (51,12).

Tweede Nederlandse met brons op 400 meter

In de EK-historie stond er één keer eerder een Nederlandse op het podium van de 400 meter, die in 1958 voor het eerst op het programma stond. In 1962 liep Tilly van der Zwaard in Belgrado naar het brons, achter Mariya Itkina uit de Sovjet-Unie en Joy Grieveson uit Groot-Brittannië. Zij liep toen ook een Nederlands record: 54,4.

De Witte gold in haar eerste individuele finale op een groot toernooi als een van de favorieten. Ze verbeterde vorige maand in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds met 50,96 namelijk het twintig jaar oude Nederlands record van Ester Goossens (51,35) en met die tijd was ze de snelste atlete dit seizoen op de startlijst van de EK-finale 400 meter.

De Witte liep ook een goede race, kwam zoals altijd sterk opzetten in de laatste honderd meter, maar ze kon Swiety-Ersetic en Belibasaki niet meer bijhalen.

De atlete uit Heiloo plaatste zich vier jaar geleden al een keer voor een internationale finale. Op de WK indoor van 2014 in het Poolse Sopot wist ze ook de eindstrijd te bereiken, maar anderhalf uur na haar verrassende optreden in de halve finales werd ze gediskwalificeerd.

De Witte tikte in de slotmeters van haar race de Tsjechische Denisa Rosolova op de hakken, die daardoor ten val kwam. De deceptie van toen heeft ze in Berlijn voorgoed uitgewist.