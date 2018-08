De Witte moet 'kop erbij houden' voor medaille op 400 meter

"Ik ga voor het eerst strijden om een medaille, het gaat sowieso zenuwslopend worden", vertelt De Witte, die donderdag in haar halve finale als derde eindigde en zo bijna naast een plek in de eindstrijd greep.

"Ik was behoorlijk gespannen, ook omdat ik wist dat ik als nummer één geplaatst was. Vervolgens liep het eerste stuk zo goed dat ik er iets te makkelijk over ging denken. Daardoor kwam ik toch nog in de problemen en dat mag in de finale niet gebeuren. Ik moet mijn kop erbij houden."

Als De Witte dat lukt, dan lijkt een medaille en misschien wel goud mogelijk. De 25-jarige atlete uit Heiloo, wier zus Laura de Witte (23) sneuvelde in de series van de 400 meter, is de laatste weken in bloedvorm, getuige ook de 50,96 van vorige maand in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds. Met die tijd liep ze het twintig jaar oude Nederlands record van Ester Goossens (51,35) uit de boeken.

"Dat was het kantelpunt dit seizoen. Na die recordtijd dacht ik nog even: misschien word ik nooit meer zo snel, maar drie weken later liep ik in Londen 51,00. Met dat soort tijden hoor ik gewoon bij de Europese top en misschien wel de wereldtop. En dat moet ik hier in Berlijn laten zien. Ik wil een medaille."

De finish van De Witte (baan 4) in de halve finale

'Alles kan in de finale'

Ook bij de andere Nederlandse troef in de 400 meterfinale is het vertrouwen groot. "De vorm is er, het hele seizoen al", zegt Ghafoor, die een dag jonger is dan De Witte. De Amsterdamse plaatste zich in 51,29 overtuigend voor de eindstrijd.

"Maar in de finale zal het nog sneller moeten. Mijn halve finale was gecontroleerd, zeker op het laatste stuk, toen duidelijk was dat ik het ging halen. Ik streste niet, ook omdat ik wist dat ik nog sneller kan. En dat moet ik in de finale laten zien. Alles is mogelijk."

De finale van de 400 meter staat zaterdagavond om 20.12 uur op het programma in het Olympiastadion. Om 20.45 uur is de eindstrijd van de 200 meter en daarin behoren Dafne Schippers en Jamile Samuel tot de favorieten.