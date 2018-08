EK-programma 12 augustus: Zonderland en Hassan gaan voor goud

Op de slotdag van de EK is het de beurt aan de wielrenners op de weg. De formatie van bondscoach Thorwald Veneberg zou bestaan uit acht renners, maar Sebastian Langeveld is niet fit genoeg. Daarom staan er zondag slechts zeven Nederlandse renners aan de start, onder wie Nederlands kampioen Mathieu van der Poel.

Bij het turnen zijn alle ogen gericht op Epke Zonderland, die voor de derde keer in zijn loopbaan de Europese titel wil veroveren op rekstok. De olympisch kampioen van 2012 was donderdag de enige Nederlandse turner die zich voor een individuele eindstrijd wist te plaatsen.

In Loch Lomond kan Sharon van Rouwendaal haar vierde gouden medaille veroveren in Glasgow. De 24-jarige openwaterzwemster, die op de EK al de 5 en 10 kilometer én de 5 kilometer estafette won, zwemt nu ook de 25 kilometer. Bij de mannen komt Ferry Weertman in actie op dat nummer. Hij pakte deze week al twee Europese titels.

Bij de atletiek is de kans groot dat Nederland het eerste goud pakt. Sifan Hassan begint namelijk als torenhoge favoriet aan de 5 kilometer en met Susan Krumins gaat er nog een Nederlandse kanshebber op eremetaal van start in het Olympiastadion in Berlijn. De 32-jarige Krumins pakte woensdag al zilver op de 10 kilometer.

Dafne Schippers en Jamile Samuel komen ook weer in actie. Zij gaan met de Nederlandse ploeg op jacht naar een plak op de 4x100 meter. De dag begint met de marathon door de stad. Abdi Nageeye hoopt dan de eerste Nederlandse man te worden die een EK-medaille pakt in Berlijn.

EK-programma atletiek

9.05 uur: Marathon vrouwen (Andrea Deelstra en Ruth van der Meijden)

10.00 uur: Marathon mannen (Abdi Nageeye)

19.20 uur: Series 4x100 meter vrouwen (Nederlands team)

19.40 uur: Series 4x100 meter vrouwen (Nederlands team)

20.15 uur: 5 kilometer vrouwen (Sifan Hassan, Maureen Koster en Susan Krumins)

21.20 uur: Finale 4x100 meter vrouwen (Nederlands team)

21.35 uur: Finale 4x100 meter mannen (Nederlands team)

EK-programma wielrennen

11.30 uur: Wegwedstrijd mannen (Koen de Kort, Maurits Lammertink, Moreno Hofland, Pieter Weening, Oscar Riesebeek, Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle)

EK-programma openwaterzwemmen

10.00 uur: 25 kilometer vrouwen (Sharon van Rouwendaal en Esmee Vermeulen)

10.00 uur: 25 kilometer mannen (Ferry Weertman en Pepijn Smits)

EK-programma turnen

18.40 uur: Finale rekstok (Epke Zonderland)