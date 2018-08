Wereldtitels voor windsurfer Van Rijsselberghe en zeilduo Bekkering/Duetz

Het WK RS:X in het Deense Aarhus werd feitelijk door de jury beslist. Landgenoot Kiran Badloe leek de medalrace in te gaan met een overbrugbare achterstand op Van Rijsselberghe, maar de jury besloot een tijdcompensatie die hij kreeg terug te draaien.

Badloe kreeg daardoor extra punten opgeteld bij zijn score en kan de tweevoudig olympisch kampioen nu niet meer inhalen. Hij staat nu tweede met 75 punten, 23 meer dan Van Rijsselberghe.

Voor Van Rijsselberghe is het pas zijn tweede wereldtitel op het onderdeel. Hij was eerder in 2011 de beste van de wereld. In 2013 en 2016 eindigde hij als tweede. Hij liet zich in Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016) tot olympisch kampioen kronen.

'Had graag iets meer gedomineerd'

"Ik ben natuurlijk wel heel blij", reageerde de windsurfer. "Ik had een goede week, niet uitzonderlijk goed, maar de resultaten waren prima. Ik had graag iets meer gedomineerd, maar ik ben blij en vind het super dat Kiran net achter me staat. Dat is gewoon superbijzonder."

Badloe verdedigt zondag in de medalrace een kleine voorsprong op de Fransman Louis Giard. Die heeft maar vijf punten meer. Ook de Pool Pawel Tarnowski is met tien punten meer dan Badloe nog kansrijk voor eremetaal.

Bij de vrouwen verzekerde Lilian de Geus zich eveneens al voortijdig van de wereldtitel. Zij zal zondag net als Van Rijsselberghe nog wel gewoon de medalrace moeten varen om de titel in ontvangst te mogen nemen.

Bekkering en Duetz tweede in medalrace

Bekkering en Duetz pakten de wereldtitel in de 49er FX-klasse door de tweede plaats in de medalrace. Het Nederlandse duo begon als de nummer drie van het klassement aan de afsluitende wedstrijd.

Bekkering (27) en Duetz (25) begonnen als de nummer drie van het klassement aan de medalrace. De twee teams die boven hen stonden, het Oostenrijkse duo Tanja Frank/Lorena Abicht en het Britse koppel Sophie Weguelin/Sophie Ainsworth, lieten het echter afweten en kwamen respectievelijk als laatste en zesde over de streep.

Daardoor greep het Nederlandse duo de eindzege met 89 punten, twee meer dan Frank en Abicht die met hun boot omsloegen en genoegen moesten nemen met het zilver. De Britse zeilsters pakten brons met 94 punten.

'Dit hadden we ook niet verwacht'

"Het was zo’n spannende medalrace, maar toen er een bui overkwam, dachten we: dit is onze kans, deze moeten we pakken. En ja, dat pakte extreem goed uit. Dat hadden we ook niet verwacht", aldus Duetz.

Voor Bekkering en Duetz is het hun eerste grote prijs. Het duo werd vier jaar geleden op het WK in Santander al eens vierde. Ze verloren in de aanloop naar de Spelen van Rio 2016 hun plek in de olympische selectie aan Claire Blom en Nina Keijzer.

Op eigen kracht wisten ze hun rivales in de strijd om het olympische ticket alsnog af te troeven. In Rio bleef een medaille buiten bereik. Bekkering en Duetz eindigden daar als zevende.

Bekkering en Duetz veroverden de vijfde Nederlandse medaille in Aarhus. Naast de wereldtitels van Bekkering/Duetz, Van Rijsselberghe en De Geus pakte Marit Bouwmeester zilver in de Laser Radial-klasse en eiste Pieter-Jan Postma het brons voor zich op in de Finn-klasse.