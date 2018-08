Van Rijsselberghe door jurybeslissing nu al wereldkampioen windsurfen

Het WK in het Deense Aarhus werd feitelijk door de jury beslist. Landgenoot Kiran Badloe leek de medalrace in te gaan met een overbrugbare achterstand op Van Rijsselberghe, maar de jury besloot een tijdcompensatie die hij kreeg terug te draaien.

Badloe kreeg daardoor extra punten opgeteld bij zijn score en kan de tweevoudig olympisch kampioen nu niet meer inhalen. Hij staat nu tweede met 75 punten, 23 meer dan Van Rijsselberghe.

Voor Van Rijsselberghe is het pas zijn tweede wereldtitel op het onderdeel. Hij was eerder in 2011 de beste van de wereld. In 2013 en 2016 eindigde hij als tweede. Hij liet zich in Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016) tot olympisch kampioen kronen.

'Had graag iets meer gedomineerd'

"Ik ben natuurlijk wel heel blij", reageerde de windsurfer. "Ik had een goede week, niet uitzonderlijk goed, maar de resultaten waren prima. Ik had graag iets meer gedomineerd, maar ik ben blij en vind het super dat Kiran net achter me staat. Dat is gewoon superbijzonder."

Badloe verdedigt zondag in de medalrace een kleine voorsprong op de Fransman Louis Giard. Die heeft maar vijf punten meer. Ook de Pool Pawel Tarnowski is met tien punten meer dan Badloe nog kansrijk voor eremetaal.

Bij de vrouwen verzekerde Lilian de Geus zich eveneens al voortijdig van de wereldtitel. Zij zal zondag net als Van Rijsselberghe nog wel gewoon de medalrace moeten varen om de titel in ontvangst te mogen nemen.