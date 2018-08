Schippers voelt 'oude power' terugkomen in aanloop naar finale 200 meter

"Ik voelde een beetje mijn oude power terugkomen en dat was heerlijk. Het ging zo makkelijk", aldus Schippers, die haar halve eindstrijd in het Olympiastadion won in 22,69.

De 26-jarige Nederlandse kon veel sneller, maar in het tweede deel van de race hield ze in om krachten te sparen voor de finale.

"Na 100 meter trok ik al aan de handrem. Ik zag en voelde niemand komen, en dus was het zaak energie te sparen voor de finale. Ik moet fris aan de start staan in de eindstrijd en dat lijkt gelukt. Ik heb zin om te weer te lopen."

'De 200 meter is meer mijn afstand'

De EK-finale van de 200 meter moet voor Schippers veel goedmaken, nadat ze dit jaar niet meer zo snel als voorheen was. Ze liep op de dubbele sprintafstand nog niet onder de 22 seconden, terwijl ze drie jaar geleden WK-goud pakte in 21,63. Op de 100 meter moest ze dinsdag genoegen nemen met EK-brons.

"Maar de 200 meter is toch wat meer mijn afstand", beseft Schippers, die hoopt dat ze de "ontspannenheid" van de halve finale een vervolg kan geven in de eindstrijd.

"Mijn bocht was zo lekker, zo ontspannen. Een goede bocht is de truc van de 200 meter. Als die weer zo goed gaat als in de halve finale, dan kan er iets moois gebeuren. Goud? Daar ga ik wel voor."

De finale van de 200 meter is zaterdagavond om 20.45 uur en de strijd om het goud lijkt tussen de Britse Dina Asher-Smith en Schippers te gaan. Met Jamile Samuel staat er nog een Nederlandse aan de start en ook zij aast op een medaille.