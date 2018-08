EK-finalist Samuel: 'Het is vet om met zo veel vertrouwen te lopen'

"Ik kwam de bocht uit en dacht: wat is dit? Waar is de rest. Ik wist niet wat ik moest doen, dus ben ik maar een beetje gaan chillen", glimlachte Samuel kort na haar race in het Olympiastadion.

De 26-jarige Samuel had tot voor kort volle bak moeten gaan om kans te maken op een finaleplaats, maar door haar uitstekende ontwikkeling van de afgelopen maanden onder trainer Bart Bennema stak ze er in Berlijn bovenuit. Ze kon krachten sparen en nóg won ze haar halve eindstrijd in 22,58.

"Ik ben dit helemaal niet gewend. Ik ben hard de bocht in gegaan en daarna deed ik het rustig aan. Ongelooflijk. Het is zo vet als je met zo veel vertrouwen kunt lopen. Dit is allemaal nieuw voor mij. Ik verbaas me er nog over, maar geniet er ook van."

'Ik moet rustig in mijn hoofd blijven'

De imponerende halve finale zorgt voor vertrouwen voor de eindstrijd van zaterdag, waarin Samuel voor het eerst in haar loopbaan het podium wil halen op een groot toernooi. "Ik ga voor een medaille. Dat kan ook, maar ik moet wel rustig in mijn hoofd blijven. Geen gekke dingen doen en overtuigd van mezelf zijn."

Uiteraard komt Samuel in de eindstrijd Dafne Schippers tegen. De Utrechtse, die eveneens overtuigde in de halve finales, lijkt met de Britse Dina Asher-Smith om het goud te gaan strijden.

"Het is mooi om met twee Nederlanders in de finale te staan", vindt Samuel. "Maar speciaal is het niet, omdat ik al heel vaak tegen Dafne gelopen heb. Het maakt me eerlijk gezegd ook niet uit wie er naast me staan. Ik wil ze allemaal verslaan."

De finale van de 200 meter staat zaterdagavond om 20.45 uur op het programma in Berlijn. Twee jaar geleden in Amsterdam won Asher-Smith en werd Samuel vierde. Schippers ontbrak destijds om krachten te sparen voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro een paar weken later.