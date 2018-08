Schippers en Samuel overtuigend naar EK-finale 200 meter

De 26-jarige Schippers kwam tot een tijd van 22,69 seconden. Daarmee liet ze de nummer twee in haar halve finale, de Britse Beth Dobbin (22,84), ruim achter zich.

Samuel was in de laatste halve finale met 22,58 nog een stuk sneller dan Schippers. De Amsterdamse bleef de nummer twee in haar heat, de Zwitserse Mujinga Kambundji, liefst 26 honderdsten voor.

De tijd van Samuel was niet de snelste in de halve finales. Die werd gelopen door de Britse Dina Asher-Smith, die met 22,33 een klasse apart was. Zij werd eerder deze week Europees kampioen op de 100 meter en lijkt op de 200 meter ook de absolute favoriet.

Met 22,25 liep Asher-Smith vorige maand in Londen de snelste tijd van 2018 op de dubbele sprintafstand. De snelste tijd van Schippers dit jaar is 22,34 en die van Samuel 22,37.

Samuel loopt tweede tijd overall

Samuel zette de tweede tijd overall neer in de halve finales en de tijd van Schippers was vierde in totaal, al moet daar niet al te veel waarde aan gehecht worden. Zowel Schippers als Samuel hield in op het laatste stuk om krachten te sparen voor de eindstrijd, die zaterdag om 20.45 uur op het programma staat. Ivet Lalova-Collio uit Bulgarije nestelde zich met 22,65 tussen de twee Nederlandse vrouwen.

Schippers kan in Berlijn voor de tweede keer in haar carrière de Europese titel op de 200 meter veroveren. In 2014 won ze in Zürich voor het eerst EK-goud op dit nummer, waarna ze de 200 meter op de EK van 2016 liet schiet om krachten te sparen voor de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Vorig jaar werd ze voor de tweede keer wereldkampioen op de 200 meter.

Eerder deze week werd Schippers onttroond als Europees kampioen op de 100 meter. Ze moest zich op het kortste nummer tevredenstellen met het brons. Samuel eindigde als vijfde.

De 26-jarige Samuel, die de laatste maanden een sterke ontwikkeling doormaakt, jaagt zaterdag op haar eerste individuele medaille op een groot toernooi. Twee jaar geleden werd ze verrassend vierde in Amsterdam.

Vetter laatste op afsluitende 800 meter

Vetter begon vrijdagavond als nummer vier van het klassement aan de afsluitende 800 meter van de zevenkamp. De geboren Amsterdamse had het zwaar en kwam in 2.22,84 als laatste over de finish. Ze zakte daardoor nog een plaatsje en sluit de EK af als de nummer vijf. Vetter werd voorbijgestreefd door de Oostenrijkse Ivona Dadic, die beduidend sneller liep: 2.11,87.

De 25-jarige Vetter kan als verzachtende omstandigheden aanvoeren dat ze fysiek niet top is. Ze twijfelde vrijdagochtend zelfs even of ze haar meerkamp moest vervolgen. "Ik stond op met een pijnlijke voet. Het was even stressvol, maar gelukkig ben ik wel verder gegaan", zei ze na zes onderdelen.

Twee jaar geleden verraste Vetter met EK-goud in Amsterdam. Vooraf was al duidelijk dat titelprolongatie vrijwel onmogelijk was, omdat het deelnemersveld in het Olympiastadion in de Duitse hoofdstad veel sterker is dan bij de EK van 2016.

De Belgische olympisch en wereldkampioen Nafissatou Thiam, die twee jaar geleden niet meedeed, pakte goud met 6.816 punten. Het zilver was voor de Britse Katarina Johnson-Thompson (6.759) en het brons ging naar de Duitse Carolin Schäfer (6.602). Vetter vergaarde 6.414 punten, bijna tweehonderd minder dan haar Nederlands record (6.636).

Smet uitgeschakeld op 110 horden

Bij de mannen slaagde Koen Smet er eerder op de avond niet in de finale van de 110 meter horden te halen. De Nederlander finishte in zijn halve eindstrijd als zevende.

De 26-jarige Smet had bij de eerste twee moeten finishen, maar al vrij snel liep hij op achterstand. Hij klokte 13,71, terwijl zijn persoonlijk record sinds dit jaar op 13,53 staat.

De Spanjaard Orlando Ortega (13,21) was de snelste in de halve finale met Smet, die zijn eerste grote outdoortoernooi liep. De Amsterdammer kroonde zich al zes keer (in 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 en 2018) tot Nederlands kampioen, maar stond niet eerder op een EK of WK.

Donderdag in de series was Smet met 13,61 sneller dan in de halve finales.