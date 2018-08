Windsurfster De Geus pakt wereldtitel, zilver Bouwmeester in Laser Radial

De Geus mag zich na twee bronzen medailles op de WK's van 2015 en 2016 nu voor het eerst wereldkampioen noemen. Op de Olympische Spelen van 2016 greep ze net naast de medailles. Ze werd toen vierde op één punt van het brons.

De 26-jarige De Geus won vrijdag twee van de laatste drie reguliere races, terwijl haar grootste concurrente Yunxiu Lu uit China tegenvallende resultaten neerzette. De Geus sloeg daardoor aan kop van de ranglijst een groot gat.

Met alleen de medalrace voor de toptien nog op het programma heeft ze liefst veertig punten voorsprong op de nummer twee, olympisch kampioene Charline Picon uit Frankrijk.

De Geus moet weliswaar de medalrace nog varen voordat ze officieel het goud om haar nek gehangen krijgt, maar ze vierde alvast een feestje op het water na de laatste reguliere race. Daarin kwam de geboren Blaricumse als vierde over de finish.

Bouwmeester moet Plasschaert voor zich dulden

In de Laser Radial-klasse moest Bouwmeester alleen de Belgische Emma Plasschaert voor zich dulden in het eindklassement. De Friezin begon de medalrace met een achterstand van elf punten op Plasschaert. Die achterstand wist de ze in de afsluitende wedstrijd niet meer goed te maken.

Plasschaert was voor de start van de medalrace al zeker van goud of zilver. Om titelverdediger Bouwmeester achter zich te houden, moest ze in de top zes eindigen of maximaal vijf plaatsen achter de Nederlandse finishen.

De regerend olympisch kampioen Bouwmeester werd vierde in de afsluitende medalrace, terwijl Plasschaert een plaats achter haar eindigde. Achter de Belgische en de Nederlandse pakte de Deense Anne-Marie Rindom het brons.

'Ik focuste me vooral op Tokio

Na afloop had Bouwmeester er vrede mee dat ze de wereldtitel aan Plasschaert moest laten. "Ze zeilde heel goed deze week. Ze heeft verdiend gewonnen", zei ze. "Ik focuste me vooral op Tokio en heb hier van tevoren niet genoeg tijd doorgebracht."

Voor de dertigjarige Bouwmeester is het zilver haar zesde medaille op een WK. Behalve vorig jaar werd ze ook in 2011 en 2014 wereldkampioen in de Laser Radial-klasse. In 2010 en 2015 moest ze genoegen nemen met het zilver. Eerder dit jaar veroverde Bouwmeester voor de tweede keer op rij de Europese titel in de Laser Radial-klasse.

Door het goud van De Geus en het zilver van Bouwmeester heeft Nederland nu drie medailles op deze WK veroverd. Donderdag eiste Pieter-Jan Postma het brons voor zich op in de Finn-klasse.