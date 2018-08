Bouwmeester verovert bij WK zeilen zilver in Laser Radial-klasse

Bouwmeester begon de medalrace met een achterstand van elf punten op Plasschaert. Die achterstand wist de ze in de afsluitende wedstrijd niet meer goed te maken.

Plasschaert was voor de start van de medalrace al zeker van goud of zilver. Om titelverdediger Bouwmeester achter zich te houden, moest ze in de top zes eindigen of maximaal vijf plaatsen achter de Nederlandse finishen.

De regerend olympisch kampioen Bouwmeester werd vierde in de afsluitende medalrace, terwijl Plasschaert een plaats achter haar eindigde. Achter de Belgische en de Nederlandse pakte de Deense Anne-Marie Rindom het brons.

Na afloop had Bouwmeester er vrede mee dat ze de wereldtitel aan Plasschaert moest laten. "Ze zeilde heel goed deze week. Ze heeft verdiend gewonnen", zei ze. "Ik focuste me vooral op Tokio en heb hier van tevoren niet genoeg tijd doorgebracht."

Zesde medaille voor Bouwmeester

Voor de dertigjarige Bouwmeester is het zilver haar zesde medaille op een WK. Behalve vorig jaar werd ze ook in 2011 en 2014 wereldkampioen in de Laser Radial-klasse. In 2010 en 2015 moest ze genoegen nemen met het zilver.

Eerder dit jaar veroverde Bouwmeester voor de tweede keer op rij de Europese titel in de Laser Radial-klasse.

Het zilver van Bouwmeester is de tweede medaille voor Nederland op deze WK. Donderdag eiste Pieter-Jan Postma het brons voor zich op in de Finn-klasse.