Bendsneyder vertrekt na dit seizoen bij Moto2-team Tech 3

Bendsneyder debuteerde dit jaar in de Moto2-klasse bij het Franse team, maar wist in de eerste tien races van het seizoen nog geen punt te scoren. Het is nog onbekend bij welk team hij volgend jaar rijdt.

De afgelopen twee jaar kwam de Rotterdammer voor KTM in de Moto3 uit. In die klasse haalde hij in 2016 twee keer het podium. Zowel bij de Grand Prix van Groot-Brittannië als die van Maleisië werd de negentienjarige coureur derde.

In het kampioenschap eindigde Bendsneyder in 2016 als veertiende en een jaar later als vijftiende. Zijn beste prestatie in 2017 was de vierde plaats bij de Grand Prix van Tsjechië.

Tech 3 kiest voor komend seizoen voor de Italiaan Marco Bezzecchi en de Duitser Philipp Öttl, die nu actief zijn in de Moto3-klasse. Het team wordt volgend seizoen overgenomen door KTM.

Komend weekend staat in de Moto2 de Grand Prix van Oostenrijk op het programma.