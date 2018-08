Titelverdediger Vetter zakt naar zesde plaats zevenkamp op EK

De 6,30 van Vetter was voor haar doen niet onaardig. Haar persoonlijk record is 6,34 en haar beste prestatie in 2018 was 6,25. Probleem was dat de Tsjechische Katerina Cachova 6,36 sprong en daarmee passeerde ze Vetter in het klassement.

De laatste twee onderdelen van de meerkamp, speerwerpen en de 800 meter, worden later op vrijdag afgewerkt. De 25-jarige Vetter zal toe moeten slaan op speer, want dat is haar beste onderdeel. Vorig jaar in Londen gooide ze 58,41 meter en daarmee zette ze een belangrijke stap naar de bronzen medaille.

In Berlijn is brons ook het maximaal haalbare voor Vetter, die twee jaar geleden verraste met EK-goud in haar geboorteplaats Amsterdam. Vooraf was al duidelijk dat titelprolongatie vrijwel onmgelijk was, omdat het deelnemersveld in het Olympiastadion van de Duitse hoofdstad veel sterker is dan bij de EK van 2016.

De Britse Katarin Johnson-Thompson gaat na vijf onderdelen aan de leiding met 5083punten, gevolgd door de Belgische olympisch en wereldkampioen Nafissatou Thiam (4970 punten).

De Oostenrijkse Ivona Dodig heeft 4805 punten en de Duitse Carolin Schäfer staat op 4772 punten. Het verschil tussen Cachova en Vetter is klein: 4749 om 4745.

Goede tijd Van der Rijken

Op de 3000 meter steeplechase haalde Irene van der Rijken de finale niet, maar ze kan toch terugkijken op een geslaagde race. De Nederlandse kampioen liep in haar serie 9.57,10 en dat is haar tweede tijd ooit. Eerder dit seizoen liep de 25-jarige Van der Rijken 9.51,79.

Polsstokhoogspringer Rutger Koppelaar kende een teleurstellende ochtend in Berlijn. De 25-jarige Zuid-Hollander werd mede door een scheenbeenblessure uitgeschakeld in de kwalificatie.

De Nederlands kampioen had al problemen met de aanvangshoogte van 5,16 meter, maar in de derde poging ging hij daar overheen. Zijn volgende drie sprongen op 5,36 meter mislukten, terwijl hij in mei zijn persoonlijk record nog aanscherpte tot 5,70.

Bij zijn aanloop was zichtbaar dat Koppelaar niet pijnvrij was. "Ik heb een scheurtje in mijn scheenbeen, maar daar heb ik het hele jaar gewoon mee kunnen springen", vertelde de EK-debutant na afloop. "Nu is de pijn ineens erger dan ooit. Ik heb me er doorheen gebeten, maar zonder fatsoenlijke aanloop is het lastig springen."

Koppelaar is de enige Nederlander die in Berlijn in actie kwam op polsstok. Menno Vloon, die vorig jaar in Londen zijn WK-debuut maakte, heeft zich geblesseerd afgemeld.